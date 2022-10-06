Від правильного харчування напряму залежить стан нашого здоров’я. Споживати шкідливі продукти небезпечно, насамперед через підвищення рівня холестерину. Які продукти підвищують холестерин, а від яких краще не відмовлятися. Все про холестерин Фактам ICTV пояснила лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

– В багатьох людей склалося враження, що холестерин – всесвітнє зло! Але давайте із самого початку домовимось так: є “поганий” холестерин, а є “хороший”, – пояснює лікарка.

Давайте ж далі розбиратись із цими різними холестеринами.

“Хороший” і “поганий” холестерин

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Взагалі, холестерин – це жир, незалежно від того, “хороший” він чи “поганий”. Але відмовлятися від продуктів, які його формують, не можна в жодному разі!

Виключення холестерину з раціону погіршить репродуктивну систему, знизить рівень засвоєння жиророзчинних вітамінів, викличе проблеми з клітинами (з яких ми складаємось). І це лише короткий перелік проблем, які на вас чекають.

Просто пам’ятаємо, що холестерин:

“поганий” – це ліпопротеїни низької щільності, насичені жири, трансжири;

“хороший” – протеїни високої щільності.

Саме через “поганий” холестерин з’являються атеросклеротичні бляшки, а через них звужується просвіт судинки, і як наслідок, це все може призвести до інфарктів та інсультів, а також інших судинних катастроф.

А ось завдяки “хорошому” холестерину формуються клітинні стінки, гормони (які, своєю чергою, керують усім). У випадку потрапляння “поганого” холестерину в організм, “хороший” бере його “за ручку” і веде в печінку для утилізації.

Чому холестерин підвищується і як це перевірити

– Рівень холестерину не підвищується сам собою, – застерігає лікарка. – До цього призводить насамперед неправильне харчування. Але є й інші негативні фактори.

Причини підвищення холестерину:

Вік: чим старша людина, тим більше “поганого” холестерину може накопичитися в її організмі. Спадковість – якщо ви знаєте, що ваші близькі родичі страждають від цього, обстежуйтеся регулярно, щоб запобігти серйозним проблемам. Переїдання. Надмірна вага. Шкідливі звички: куріння і зловживання алкоголем.

Уважно ставитися до рівня холестерину потрібно людям з хронічними хворобами печінки, нирок, з цукровим діабетом чи гіпертонією.

Якщо вам більше 45 років, то рівень холестерину бажано перевіряти щороку. Молоді люди можуть здавати такі аналізи раз на п’ять років.

– Для перевірки рівня холестерину ми звикли здавати такий показник крові, як загальний холестерин. Але чи це правильно? Не зовсім. Високий рівень загального холестерину може нас налякати, але співвідношення “хороший – поганий” холестерин буде правильним, – каже Анастасія.

Або ж загальний холестерин може бути в нормі, а коли подивитись ліпідограму – то побачимо, що “хорошого” майже немає, а от “поганого” дуже багато, і ось в цій ситуації потрібне лікування.

Що їсти, щоб знизити рівень холестерину

– Для зменшення рівня холестерину важливо дотримуватись дієти. Якщо дієта не допомагає або показники зависокі – тоді лікар призначає препарати. Але почати лікування потрібно з переосмислення раціону, – радить лікарка.

“Хороший” холестерин – це:

авокадо;

горіхи;

оливкова олія;

червона риба;

оселедець;

тофу;

насіння;

бобові.

Саме ці продукти слід вживати, якщо ви хочете знизити рівень холестерину. Також потрібно ввести в раціон більше свіжих овочів, фруктів та зелені.

Якщо ви маєте зависокий рівень “поганого” холестерину, припиніть вживати смажену їжу, фастфуд, ковбаси, сосиски. Також варто відмовитися від продуктів з великим вмістом маргарину, кондитерських жирів, пальмової та кокосової олії.

Підвищення “поганого” холестерину в організмі та збільшення ваги спостерігається у людей, які їдять забагато білого хліба, макаронів та очищеного рису.

Тож, нормалізувати рівень холестерину достатньо просто: більше рухайтеся, тримайте тіло в тонусі, відмовтеся від шкідливих звичок і головне – правильно харчуйтеся. “Поганому” холестерину не буде місця у вашому організмі.