Дослідження нігерійських вчених Університету штату Дельта в Абраці показало, що звичайний лук в поєднанні з антидіабетичним препаратом метформіном здатний знизити високий рівень глюкози (цукру) в крові і загальний рівень холестерину у щурів.

Результати наукової роботи були представлені на минулому тижні на 97-му щорічному зібранні Ендокринного товариства в Сан-Дієго.

– Цибуля дешева і доступна і використовується як харчова добавка. У неї є потенціал для використання в лікуванні пацієнтів з діабетом, – сказав провідний дослідник Ентоні Оджіє.

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Повідомляється, що трьом групам щурів з медикаментозно індукованим діабетом вчені давали метформін і різні дози екстракту цибулі – 200, 400 і 600 мг на кілограм маси тіла на день (мг/кг/день), щоб подивитися, чи підвищить це ефекти препарату.

Ще дві групи (одна з діабетом, інша без) отримували тільки метформін і не отримували екстракт цибулі. У кожній групі було по п’ять щурів.

З’ясувалося, що дві дози екстракту цибулі, 400 і 600 мг/кг/день, значно знижували рівень цукру в крові натщесерце у щурів з діабетом на 50 і 35% відповідно в порівнянні з вихідним рівнем на початку дослідження до того, як гризуни отримували цибулю.

Вчені говорять, що необхідно досліджувати механізм, за допомогою якого цибуля призводить до зниження рівня глюкози в крові.

Але, за їхніми словами, вже сьогодні відомо, що вживання клітковини сирої цибулі знижує ризик серцево-судинних, шлунково-кишкових захворювань, раку товстої кишки, діабету ІІ типу та ожиріння.

Джерело: Express