Експерти Національного інституту діабету, хвороб органів травлення і нирок (NIH) в США розповіли про вплив діабету на ноги, а також про симптоми і способи профілактики діабетичної стопи.

– Проблеми зі стопами у людей з діабетом можуть виникати з часом, коли високий рівень цукру в крові пошкоджує нерви і кровоносні судини в ногах, – розповіли фахівці.

За їхніми словами, пошкодження нерва, яке медики називають діабетичною невропатією, може викликати оніміння, поколювання, біль або втрату чутливості в ногах.

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Якщо ви не відчуваєте болю, ви можете не знати, коли у вас є поріз, пухир або виразка (відкрита рана) на нозі. У таку рану можна занести інфекцію. Інфекція може погано гоїтися через поганий кровотік в ногах.

Інфекція та поганий кровообіг можуть призвести до гангрени. Це означає, що м’язи, шкіра та інші тканини починають відмирати. Якщо гангрена або виразка стопи не проходять після лікування, може знадобитися ампутація. Це операція по відрізанню пошкодженого пальця ноги, стопи або частини ноги.

Як захистити свої ноги при діабеті

Кращий спосіб захистити свої ноги – це щодня контролювати рівень цукру в крові. Це допоможе запобігти пошкодженню нервів і кровоносних судин. Наступним кроком є підтримка шкіри ніг здоровою.

Правильний догляд за ногами для людей з діабетом включає в себе:

кожен день оглядайте ноги. Шукайте порізи, почервоніння та інші зміни на шкірі та нігтях, включаючи бородавки та інші плями, які взуття може натирати;

мийте ноги кожен день. Якщо в и користуєтеся лосьйоном, не наносите його між пальцями ніг;

и користуєтеся лосьйоном, не наносите його між пальцями ніг; попросіть свого лікаря, як безпечно видалити мозолі. Їх нє неправильне видалення може пошкодити шкіру;

неправильне видалення може пошкодити шкіру; завжди носіть зручне взуття, шкарпетки або тапочки, щоб захистити ноги при ходьбі;

захищайте ноги від спеки та холоду. Наносьте сонцезахисний крем на відкриті ділянки шкіри і не ходіть босоніж по пляжу. У холодну погоду носіть теплі шкарпетки замість того, щоб гріти ноги біля обігрівача або каміна;

стимулюйте кровообіг в ногах. Займіться спортом, не надто важким для ніг, наприклад, ходьбою.

Коли слід звернутися до лікаря з приводу проблем з діабетичною стопою

Серйозні проблеми з ногами можуть розвинутися швидко. Негайно зверніться до лікаря, якщо помітите:

поріз, пухир або синяк на ногах, які не гояться протягом декількох днів;

ч ервона, тепла або хвороблива шкіра на ногах;

ервона, тепла або хвороблива шкіра на ногах; мозоль з засохлої кров’ю всередині;

інфекція стопи, яка стає чорною і погано пахне, що може бути гангреною.

Пам’ятайте, що контроль рівня цукру в крові та щоденний догляд за стопами – це найкращі кроки, які ви можете зробити, щоб запобігти серйозним проблемам з діабетичною стопою.

Джерело: МedlineРlus