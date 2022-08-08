Эксперты Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек (NIH) в США рассказали о влиянии диабета на ноги, а также о симптомах и способах профилактики диабетической стопы.

— Проблемы со стопами у людей с диабетом могут возникать со временем, когда высокий уровень сахара в крови повреждает нервы и кровеносные сосуды в ногах, — рассказали специалисты.

По их словам, повреждение нерва, которое медики называют диабетической невропатией, может вызвать онемение, покалывание, боль или потерю чувствительности в ногах.

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Если вы не чувствуете боли, вы можете не знать, когда у вас есть порез, волдырь или язва (открытая рана) на ноге. В такую ​​рану можно занести инфекцию. Инфекция может плохо заживать из-за плохого кровотока в ногах.

Инфекция и плохой кровоток могут привести к гангрене. Это означает, что мышцы, кожа и другие ткани начинают отмирать. Если гангрена или язва стопы не проходят после лечения, может потребоваться ампутация. Это операция по отрезанию поврежденного пальца ноги, стопы или части ноги.

Как защитить свои ноги при диабете

Лучший способ защитить свои ноги — это ежедневно контролировать уровень сахара в крови. Это поможет предотвратить повреждение нервов и кровеносных сосудов. Следующим шагом является поддержание кожи ног здоровой.

Правильный уход за ногами для людей с диабетом включает в себя:

к аждый день осматривайте ноги. Ищите порезы, покраснения и другие изменения на коже и ногтях, включая бородавки и другие пятна, которые может натирать обувь;

мойте ноги каждый день. Если вы пользуетесь лосьоном, не наносите его между пальцами ног;

с просите своего врача, как безопасно удалить мозоли . Их неправильное удаление может повредить кожу;

в сегда носите удобную обувь, носки или тапочки, чтобы защитить ноги при ходьбе;

защищайте ноги от жары и холода. Наносите солнцезащитный крем на открытые участки кожи и не ходите босиком по пляжу. В холодную погоду носите теплые носки вместо того, чтобы греть ноги возле обогревателя или камина;

стимулируйте кровоток в ногах. З аймитесь спортом, не слишком тяжелым для ног, например, ходьбой.

Когда следует обратиться к врачу по поводу проблем с диабетической стопой

Серьезные проблемы с ногами могут развиться быстро. Немедленно обратитесь к врачу, если заметите:

порез, волдырь или синяк на ногах, которые не заживают в течение нескольких дней;

красная, теплая или болезненная кожа на ногах;

мозоль с засохшей кровью внутри;

инфекция стопы, которая становится черной и плохо пахнет, что может быть гангреной.

Помните, что контроль уровня сахара в крови и ежедневный уход за стопами — это лучшие шаги, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить серьезные проблемы с диабетической стопой.

Источник: МedlineРlus