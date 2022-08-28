Исследование нигерийских ученых Университета штата Дельта в Абраке показало, что обычный лук в сочетании с антидиабетическим препаратом метформином способен снизить высокий уровень глюкозы (сахара) в крови и общий уровень холестерина у крыс.

Результаты научной работы были представлены на минувшей неделе на 97-м ежегодном собрании Эндокринного общества в Сан-Диего.

— Лук дешев и доступен и используется в качестве пищевой добавки. У него есть потенциал для использования в лечении пациентов с диабетом, — сказал ведущий исследователь Энтони Оджие.

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Сообщается, что трем группам крыс с медикаментозно индуцированным диабетом ученые давали метформин и различные дозы экстракта лука — 200, 400 и 600 мг на килограмм массы тела в день (мг/кг/день), чтобы посмотреть, повысит ли это эффекты препарата.

Еще две группы (одна с диабетом, другая без) получали только метформин и не получали экстракт лука. В каждой группе было по пять крыс.

Выяснилось, что две дозы экстракта лука, 400 и 600 мг/кг/день, значительно снижали уровень сахара в крови натощак у крыс с диабетом на 50 и 35% соответственно по сравнению с исходным уровнем в начале исследования до того, как грызуны получали лук.

Ученые говорят, что необходимо исследовать механизм, с помощью которого лук приводит к снижению уровня глюкозы в крови.

Но, по их словам, уже сегодня известно, что употребление клетчатки сырого лука снижает риск сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, рака толстой кишки, диабета ІІ типа и ожирения.

Источник: Express