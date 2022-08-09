Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали, что диабет можно вылечить, используя фекалии здоровых людей. Эксперименты показали, что микроскопические организмы, пересаженные мышам, остановили прогрессирование болезни.

Сообщается, что этот метод с использованием бактерий E.coli из стула здоровых людей, может положить конец необходимости болезненных инъекций инсулина.

Кроме того, помимо лечения диабета, обнаружился потенциал для лечения ряда заболеваний кишечника — от ожирения до СРК (синдром раздраженного кишечника).

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— Эта технология потенциально может открыть применение микробиомной терапии для воздействия на множество различных хронических и генетических заболеваний, — уверен старший автор исследования профессор Амир Зарринпар.

Сообщается, что ученые давно пытались внедрить генетически модифицированные бактерии в кишечник для лечения болезней. Но они не могли конкурировать с местными кишечными бактериями, которые хорошо адаптированы к своему хозяину.

Американская команда собрала кишечную палочку из кишечных микробиомов человека и мышей и добавила белок под названием BSH (гидролаза желчных солей). Это сделало их более устойчивыми, увеличив выживаемость во враждебной среде кишечника на время достаточное для лечения болезней.