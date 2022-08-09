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Все дело в бактериях: ученые доказали, что диабет можно вылечить с помощью фекалий

9 августа 2022, 13:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
науковці
Источник: Depositphotos

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали, что диабет можно вылечить, используя фекалии здоровых людей. Эксперименты показали, что микроскопические организмы, пересаженные мышам, остановили прогрессирование болезни.

Сообщается, что этот метод с использованием бактерий E.coli из стула здоровых людей, может положить конец необходимости болезненных инъекций инсулина.

Кроме того, помимо лечения диабета, обнаружился потенциал для лечения ряда заболеваний кишечника — от ожирения до СРК (синдром раздраженного кишечника).

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— Эта технология потенциально может открыть применение микробиомной терапии для воздействия на множество различных хронических и генетических заболеваний, — уверен старший автор исследования профессор Амир Зарринпар.

Сообщается, что ученые давно пытались внедрить генетически модифицированные бактерии в кишечник для лечения болезней. Но они не могли конкурировать с местными кишечными бактериями, которые хорошо адаптированы к своему хозяину.

Американская команда собрала кишечную палочку из кишечных микробиомов человека и мышей и добавила белок под названием BSH (гидролаза желчных солей). Это сделало их более устойчивыми, увеличив выживаемость во враждебной среде кишечника на время достаточное для лечения болезней.

Источник
Newsweek
Теги
Диабет лікування Наукові дослідження науковці
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