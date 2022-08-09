Вчені Каліфорнійського університету в Сан-Дієго довели, що діабет можна вилікувати, використовуючи фекалії здорових людей. Експерименти показали, що мікроскопічні організми, пересаджені мишам, зупинили прогресування хвороби.

Повідомляється, що цей метод з використанням бактерій E. coli з стільця здорових людей може покласти край необхідності ін’єкцій інсуліну.

Крім того, крім лікування діабету, виявився потенціал для лікування низки захворювань кишечника – від ожиріння до СРК (синдром роздратованого кишечника).

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– Ця технологія потенційно може відкрити застосування мікробіомної терапії для впливу на безліч різних хронічних і генетичних захворювань, – упевнений старший автор дослідження професор Амір Заррінпар.

Повідомляється, що вчені давно намагалися впровадити генетично модифіковані бактерії в кишечник для лікування хвороб. Але вони не могли конкурувати з місцевими кишковими бактеріями, які добре адаптовані до свого господаря.

Американська команда зібрала кишкову паличку з мікробіомів кишечника людини та мишей і додав білок, який називається BSH (гідролаза жовчних солей). Це зробило їх більш стійкими, збільшивши виживаність у ворожому середовищі кишечника на час достатній для лікування хвороб.