Експерти Британського кардіологічного фонду (BHF) назвали три ознаки на тілі, які сигналізують про високий рівень холестерину.

– Багато людей з високим рівнем холестерину не помітять цього, оскільки симптоми зазвичай не проявляються, – зазначають кардіологи.

За їхніми словами, високий рівень холестерину з часом підвищує ризик виникнення низки серйозних проблем зі здоров’ям.

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Це пов’язано з тим, що холестерин може накопичуватися в артеріях, що призводить до їхньої закупорки, перешкоджаючи проходженню крові.

Якщо цей стан не лікувати, він може призвести до невідкладних станів, таких як серцеві напади та інсульти.

– Високий рівень холестерину може залишатися прихованим ризиком, але в деяких випадках людина може помітити на своєму тілі три ознаки, – зазначають експерти.

Три зовнішні ознаки високого рівня холестерину

1. Ксантоми сухожиль. Це припухлості, спричинені холестерином, які можуть з’явитися на суглобах рук, колінах або ахілловому сухожиллі позаду щиколотки.

2. Ксантелазми – це маленькі жовті грудочки холестерину, які можна виявити на внутрішньому куточку ока.

3. Рогівкова дуга – це блідо-біле кільце навколо кольорової частини нашого ока, нашої райдужної оболонки.

Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, вам слід записатися на прийом до свого терапевта. Тому що єдиний спосіб переконатися, що рівень холестерину надто високий, пройти обстеження, закликають експерти.

Джерело: Express