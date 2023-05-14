Зареєстрована дієтологиня та засновниця клініки Healthy Mays Майс Аль-Алі в коментарі популярному британському виданню рекомендувала фрукт для зниження рівня холестерину.

– Доведено, що хурма знижує рівень холестерину – їжте цей смачний золотий фрукт щодня, – рекомендує дієтологиня.

За її словами, вченими доведено, що багата танінами клітковина, витягнута з хурми, знижує загальний рівень холестерину.

Плоди золотистого або помаранчевого кольору походять з Китаю і північно-східної Індії, а нині вирощуються у багатьох країнах, зокрема в США, Іспанії, Австралії та Ізраїлі.

Також відомо, що хурма багата на бета-каротин і мінерали, такі як натрій, магній, кальцій і залізо, які корисні для здоров’я.

У рамках дослідження, на яке посилається Аль-Алі, з плодів хурми було витягнуто багату на таніни клітковину. 40 осіб були розділені на три групи і харчувалися різними типами печива – або плацебо, або з низькою дозою клітковини, або з високою дозою.

Наприкінці експерименту з’ясувалося, що у тих, хто їв батончики з низькою і високою дозою, спостерігалося значне зниження загального рівня холестерину.

– Наші результати показують, що багата танінами клітковина з молодих плодів хурми є корисним харчовим матеріалом для лікування гіперхолестеринемії, – резюмували науковці.

Дієтолог нагадує, що єдиний спосіб дізнатися про свій рівень холестерину – пройти обстеження. Обговоріть це питання зі своїм лікарем.

Джерело: Express