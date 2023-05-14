Зарегистрированный диетолог и основатель клиники Healthy Mays Майс Аль-Али в комментарии популярному британскому изданию рекомендовала фрукт для снижения уровня холестерина.

— Доказано, что хурма снижает уровень холестерина — ешьте этот вкусный золотой фрукт ежедневно, — рекомендует диетолог.

По ее словам, учеными доказано, что богатая танинами клетчатка, извлеченная из хурмы, снижает общий уровень холестерина.

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Плоды золотистого или оранжевого цвета происходят из Китая и северо-восточной Индии, и в настоящее время выращиваются во многих странах, включая США, Испанию, Австралию и Израиль.

Также известно, что хурма богата бета-каротином и минералами, такими как натрий, магний, кальций и железо, которые полезны для здоровья.

В рамках исследования, на которое ссылается Аль-Али, из плодов хурмы была извлечена богатая танинами клетчатка. 40 человек были разделены на три группы и питались разными типами печенья — либо плацебо, либо с низкой дозой клетчатки, либо с высокой дозой.

В конце эксперимента выяснилось, что у тех, кто ел батончики с низкой и высокой дозой, наблюдалось значительное снижение общего уровня холестерина.

— Наши результаты показывают, что богатая танинами клетчатка из молодых плодов хурмы является полезным пищевым материалом для лечения гиперхолестеринемии, — резюмировали ученые.

Диетолог напоминает, что единственный способ узнать о своем уровне холестерина — пройти обследование. Обсудите этот вопрос со своим лечащим врачом.

Источник: Express