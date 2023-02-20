Команда британських вчених Інституту біологічних наук Квадрама, зробивши огляд досліджень, виявила, що вівсяне молоко володіє дивним ефектом зниження рівня холестерину.

– Епідеміологічні та інтервенційні дослідження ясно продемонстрували благотворний вплив вівса і продуктів на основі вівса на рівень холестерину в сироватці крові та інші маркери серцево-судинних захворювань, – пишуть вчені.

І пояснюють, що овес завдяки бета-глюкану утворює в кишечнику гель, який може зв’язуватися з багатими на холестерин жовчними кислотами і зупиняти їхнє всмоктування в організм.

Зараз дивляться

На думку дослідників, вівсяне молоко – не єдине джерело бета-глюкану. Цю сполуку можна знайти в таких продуктах, як:

вівсяна каша;

вівсяне печиво на сніданок;

вівсяні пластівці для сніданку;

вівсяні коржі.

Старший дієтолог Британського кардіологічного фонду (BHF) Вікторія Тейлор розповіла про користь для здоров’я і недоліки певних видів молока.

Коров’яче молоко є хорошим джерелом кальцію. І хоча воно не містить багато жиру (навіть незбиране молоко містить 4% жиру), якщо його часто пити, то жир накопичується.

Мигдальне молоко не принесе такої користі для серця, як цілі горіхи. Однак воно містить менше насичених жирів і калорій, ніж коров’яче молоко.

Соєве молоко. Дослідження пов’язують соєвий білок з користю для здоров’я серця. Споживання від 15 до 25 г соєвого білка на день може допомогти знизити рівень холестерину. За вмістом жиру і білка аналогічно напівзнежиреному молоку.

Кокосове молоко містить багато насичених жирів. Кращою альтернативою є вживання кокосових напоїв. Це може бути рисове молоко, приправлене м’якоттю кокосового горіха, або кокосове молоко, змішане з водою або кокосовою водою, пояснила дієтолог.

За її словами, знизити рівень холестерину можна, скоротивши споживання жирної їжі, такої як пироги з м’ясом і ковбаси. Натомість NHS рекомендує жирну рибу, коричневий рис, фрукти та овочі.

Джерело: Express