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Їжа

Харчування для суглобів: чи дійсно молоко зміцнює кістки

28 Грудня 2022, 21:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Харчування для суглобів: чи дійсно молоко зміцнює кістки
Джерело: Unsplash

Для нормального живлення суглобів насамперед потрібен рух синовіальної рідини. Проте не менш важливим є те, чим людина харчується.

Їжа впливає на мікробіоту (сукупність бактерій) в кишківнику. Її кількість та видовий склад впливають на травлення й запалення в організмі. Місцеве запалення може виникати і в суглобах.

Фахівці американського коледжу ревматологів (ARC) рекомендують дотримуватися середземноморської дієти, яка багата на рослинні жири, морепродукти, клітковину.

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Існує й думка, що треба випивати одну склянку молока щодня для здоров’я кісток. Річ у тім, що молоко містить кальцій, який потрібен для нормального функціонування кісткової системи та для збереження щільності кістки. Добова потреба дорослої людини в кальцію складає близько  однієї тисячі мг.

100 мл молока містить близько 125 мг кальцію, а 100 г пармезану — близько 1000 мг. Тому не варто робити з молока панацею.

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Серед продуктів, які містять багато кальцію:

  •  бобові;
  •  горіхи;
  •  капуста;
  • морепродукти;
  •  тофу.

Джерело: Бережи себе

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