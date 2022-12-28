Для нормального живлення суглобів насамперед потрібен рух синовіальної рідини. Проте не менш важливим є те, чим людина харчується.

Їжа впливає на мікробіоту (сукупність бактерій) в кишківнику. Її кількість та видовий склад впливають на травлення й запалення в організмі. Місцеве запалення може виникати і в суглобах.

Фахівці американського коледжу ревматологів (ARC) рекомендують дотримуватися середземноморської дієти, яка багата на рослинні жири, морепродукти, клітковину.

Зараз дивляться

Існує й думка, що треба випивати одну склянку молока щодня для здоров’я кісток. Річ у тім, що молоко містить кальцій, який потрібен для нормального функціонування кісткової системи та для збереження щільності кістки. Добова потреба дорослої людини в кальцію складає близько однієї тисячі мг.

100 мл молока містить близько 125 мг кальцію, а 100 г пармезану — близько 1000 мг. Тому не варто робити з молока панацею.

Серед продуктів, які містять багато кальцію:

бобові;

горіхи;

капуста;

морепродукти;

тофу.

Джерело: Бережи себе