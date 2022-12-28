Для нормального питания суставов в первую очередь нужно движение синовиальной жидкости. Однако не менее важно то, что употребляет в пищу человек.

Пища влияет на микробиом (совокупность бактерий) в кишечнике. Их количество и видовой состав влияют на пищеварение и воспаление в организме. Местное воспаление может возникать и в суставах.

Специалисты американского колледжа ревматологов (ARC) рекомендуют соблюдать средиземноморскую диету, которая богата растительными жирами, морепродуктами, клетчаткой.

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Существует и мнение, что нужно выпивать один стакан молока каждый день для здоровья костей. Дело в том, что молоко содержит кальций, который необходим для нормального функционирования костной системы и сохранения плотности кости. Суточная потребность взрослого человека в кальции составляет около одной тысячи мг.

100 мл молока содержит около 125 мг кальция, а 100 г пармезана – около 1000 мг. Поэтому не стоит делать из молока панацею.

Среди продуктов, содержащих много кальция:

бобовые;

орехи;

капуста;

морепродукты;

тофу.

Источник: Береги себя