Для нормального питания суставов в первую очередь нужно движение синовиальной жидкости. Однако не менее важно то, что употребляет в пищу человек.
Пища влияет на микробиом (совокупность бактерий) в кишечнике. Их количество и видовой состав влияют на пищеварение и воспаление в организме. Местное воспаление может возникать и в суставах.
Специалисты американского колледжа ревматологов (ARC) рекомендуют соблюдать средиземноморскую диету, которая богата растительными жирами, морепродуктами, клетчаткой.
Существует и мнение, что нужно выпивать один стакан молока каждый день для здоровья костей. Дело в том, что молоко содержит кальций, который необходим для нормального функционирования костной системы и сохранения плотности кости. Суточная потребность взрослого человека в кальции составляет около одной тысячи мг.
100 мл молока содержит около 125 мг кальция, а 100 г пармезана – около 1000 мг. Поэтому не стоит делать из молока панацею.
Среди продуктов, содержащих много кальция:
- бобовые;
- орехи;
- капуста;
- морепродукты;
- тофу.
Источник: Береги себя