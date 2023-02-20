Команда британских ученых Института биологических наук Квадрама, сделав обзор исследований, обнаружила, что овсяное молоко обладает удивительным эффектом снижения уровня холестерина.

— Эпидемиологические и интервенционные исследования ясно продемонстрировали благотворное влияние овса и продуктов на основе овса на уровень холестерина в сыворотке крови и другие маркеры сердечно-сосудистых заболеваний, — пишут ученые.

И объясняют, что овес благодаря бета-глюкану образовывает в кишечнике гель, который может связываться с богатыми холестерином желчными кислотами и останавливать их всасывание в организм.

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По словам исследователей, овсяное молоко — не единственный источник бета-глюкана. Это соединение можно найти в таких продуктах, как:

овсяная каша;

овсяное печенье на завтрак;

овсяные хлопья для завтрака;

овсяные лепешки.

Старший диетолог Британского кардиологического фонда (BHF) Виктория Тейлор рассказала о пользе для здоровья и недостатках определенных видов молока.

Коровье молоко — хороший источник кальция. И хотя оно не содержит много жира (даже цельное молоко содержит 4% жира), если его часто пить, то жир накапливается.

Миндальное молоко не принесет такой пользы для сердца, как цельные орехи. Однако оно содержит меньше насыщенных жиров и калорий, чем коровье молоко.

Соевое молоко. Исследования связывают соевый белок с пользой для здоровья сердца. Потребление от 15 до 25 г соевого белка в день может помочь снизить уровень холестерина. По содержанию жира и белка аналогично полуобезжиренному молоку.

Кокосовое молоко содержит много насыщенных жиров. Лучшей альтернативой является употребление кокосовых напитков. Это может быть рисовое молоко, приправленное мякотью кокоса, или кокосовое молоко, смешанное с водой или кокосовой водой, объяснила диетолог.

По ее словам, снизить уровень холестерина можно, сократив потребление жирной пищи, такой как пироги с мясом и колбасы. Вместо этого NHS рекомендует жирную рыбу, коричневый рис, фрукты и овощи.

Источник: Express