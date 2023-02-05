Команда исследователей Копенгагенского университета выяснила, что небольшое количество молока может усиливать противовоспалительные эффекты кофе.

Ученые уже развеяли некоторые распространенные мифы о кофе, показав, что он не повышает ни риск развития аритмии, ни производительность работы.

Исследователи же из Дании занялись изучением полифенолов – широкого класса соединений, к которым относятся много растительных пигментов и биологически активных веществ. Они используются и в пищевой индустрии, как природные красители и консерванты.

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Полифенолы полезны и для человека: их антиоксидантное действие ослабляет воспалительные процессы.

Полифенолы содержатся во многих пищевых продуктах, в том числе в кофе. К ним относится кофейная кислота (CA) и ее производные, включая хлорогеновую кислоту (CGA).

Для начала было показано, что они легко вступают во взаимодействие с аминокислотными остатками цистеина (Cys), которыми богаты содержащиеся в молоке белки, образуя комплексы CA-Cys и CGA-Cys. Однако биологическое действие этих соединений до сих пор не изучалось.

В следующей серии экспериментов исследователи рассмотрели влияние CA-Cys и CGA-Cys на поведение иммунных клеток.

В клеточной культуре макрофагов, которую выращивали in vitro, “в пробирке”, ученые искусственно вызывали воспаление, после чего обрабатывали полифенолами или их комплексами с белками.

Опыты показали, что противовоспалительное действие комплексов вдвое выше, чем самих полифенолов.

Авторы работы отмечают, что эти эффекты не ограничиваются кофе с молоком. Полифенолами богаты фрукты и другие продукты и при добавлении молока в них должны формироваться аналогичные комплексы. Впрочем, их положительное влияние пока продемонстрировали только на клетках.

Источник: Food Chemistry и Journal of Agricultural and Food Chemistry