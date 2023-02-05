Команда дослідників Копенгагенського університету з’ясувала, що невелика кількість молока може посилювати протизапальні ефекти кави.

Вчені вже розвіяли деякі поширені міфи про каву, показавши, що вона не підвищує ні ризик розвитку аритмії, ні продуктивність роботи.

Дослідники ж з Данії зайнялися вивченням поліфенолів – широкого класу сполук, до яких відносяться багато рослинних пігментів і біологічно активних речовин. Вони використовуються і в харчовій індустрії, як природні барвники та консерванти.

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Поліфеноли корисні і для людини: їхня антиоксидантна дія послаблює запальні процеси.

Поліфеноли містяться в багатьох харчових продуктах, зокрема в каві. До них відноситься кавова кислота (CA) і її похідні, включаючи хлорогенову кислоту (CGA).

Для початку було показано, що вони легко вступають у взаємодію з амінокислотними залишками цистеїну (Cys), на які багаті білки, що містяться в молоці, утворюючи комплекси CA-Cys і CGA-Cys. Однак біологічна дія цих сполук досі не вивчалася.

У наступній серії експериментів дослідники розглянули вплив CA-Cys та CGA-Cys на поведінку імунних клітин.

У клітинній культурі макрофагів, яку вирощували in vitro,”в пробірці”, вчені штучно викликали запалення, після чого обробляли поліфенолами або їхніми комплексами з білками.

Досліди показали, що протизапальну дію комплексів вдвічі вище, ніж самих поліфенолів.

Автори роботи зазначають, що ці ефекти не обмежуються кавою з молоком. На поліфеноли багаті фрукти та інші продукти і при додаванні молока в них повинні формуватися аналогічні комплекси. Втім, їхній позитивний вплив поки продемонстрували тільки на клітинах.

Джерело: Food Chemistry и Journal of Agricultural and Food Chemistry