Что лучше пить утром – кофе или чай? Какой напиток поможет взбодриться и оставаться здоровым?

В целом, несмотря на советы врачей, каждый ориентируется на свои предпочтения и привычки. Однако Факты ICTV решили выяснить, какому напитку следует все же отдавать предпочтение.

Польза кофе и чая

Сначала следует начать с того, что и кофе, и чай, в частности зеленый, обладают рядом полезных свойств. Они являются отличными антиоксидантами, положительно влияют на состояние сосудов, стимулируют работу головного мозга и защищают от развития диабета II типа.

Что касается кофе, то напиток на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С. У отдельных людей, “быстро разрушающих кофеин”, он снижает развитие сердечно-сосудистых болезней. Кроме того, те, кто регулярно и умеренно потребляет кофе, имеют на 15% меньшую вероятность преждевременной смерти, пишут в Минздраве.

Чай же содержит дубильные вещества, катехины, укрепляющие эластичность стенок сосудов, уменьшающие их ломкость, что имеет важное значение в профилактике и лечении атеросклероза. Напиток действует успокаивающе во время заболеваний сердечно-сосудистой системы, расширяет сосуды, ликвидирует спазмы, способствует нормальному кровообращению, пишут специалисты Буковинского государственного медицинского университета.

Вред кофе и чая

Если говорить о кофе, то он обладает рядом вредных свойств.

– Кофе обезвоживает организм, поэтому нужно помнить, что на каждую чашку кофе даем одну чашку воды, – отмечает врач Галина Похмурская.

Кроме того, у отдельных людей, чувствительных к напитку, он может вызвать тахикардию, гипертензию, боль в сердце, тревожность и нарушение сна, отмечают в Минздраве.

Также кофе может вызвать зависимость.

Что касается чая, то у него почти нет вредных свойств, кроме личной непереносимости, если говорить о качественном напитке. Однако на полках магазинов обычно продаются чаи с разнообразными добавками и ароматизаторами, что навредит здоровью.

Также чай обладает большими красящими свойствами, что приводит к появлению налета на зубной эмали.

Что поможет проснуться – где больше кофеина

— В средней чашечке сваренного кофе содержится вдвое больше кофеина (от 80 до 115 миллиграммов), чем в чашке чая (40 миллиграммов). Но чашка чая такой же крепости, как кофе, эффективнее повышает концентрацию мозга, – отмечает нутрициолог Галина Кудревич.

По этому критерию напитки совершенно равнозначны.

– Чай благодаря своим оксидантам защищает от развития рака. А кофе помогает вашему сердечку, – добавляет специалист.

Именно поэтому при выборе кофе и чая следует прислушиваться к собственному организму — как он реагирует на них. Опираясь на собственные ощущения, нужно выбирать напиток.

Источник: Минздрав, БГМУ