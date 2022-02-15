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Людям, поборовшим Омикрон, советуют отказаться от кофе – причина

15 февраля 2022, 12:03
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
зелений чай
Источник: Pixabay

Людям, переболевшим штаммом коронавируса Омикрон, не рекомендуется употреблять кофе. Этот утренний напиток врачи советуют заменить зеленым или белым чаем.

Это связано с тем, что коронавирус снижает уровень АТФ — аденозинтрифосфорной кислоты. Она важна для обмена энергии и веществ в организме.

Согласно информации, кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови.

Употребление кофе также снижает уровень калия в крови, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Именно поэтому граждане, которые только что вылечились от Омикрона или болеют до сих пор, должны отказаться от кофе. Вместо нее следует пить чаи, лучше зеленый или белый.

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Кроме того, важно помнить об употреблении достаточного количества воды – ее можно пить в чистом виде, с добавлением кусочков лимона, апельсина, грейпфрута.

В общем во время болезни и после важно полноценно питаться, это поможет быстрее восстановиться. Чтобы уберечься от инфицирования, необходимо вовремя вакцинироваться от коронавируса.

Источник: Коронавирус инфо

Теги
Зелений чай , Кофе , Коронавирус Covid-19 , Омикрон , поради лікаря , Штамм Омикрон
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