Людям, переболевшим штаммом коронавируса Омикрон, не рекомендуется употреблять кофе. Этот утренний напиток врачи советуют заменить зеленым или белым чаем.

Это связано с тем, что коронавирус снижает уровень АТФ — аденозинтрифосфорной кислоты. Она важна для обмена энергии и веществ в организме.

Согласно информации, кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертывания крови.

Употребление кофе также снижает уровень калия в крови, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистой системы.

Именно поэтому граждане, которые только что вылечились от Омикрона или болеют до сих пор, должны отказаться от кофе. Вместо нее следует пить чаи, лучше зеленый или белый.

Кроме того, важно помнить об употреблении достаточного количества воды – ее можно пить в чистом виде, с добавлением кусочков лимона, апельсина, грейпфрута.

В общем во время болезни и после важно полноценно питаться, это поможет быстрее восстановиться. Чтобы уберечься от инфицирования, необходимо вовремя вакцинироваться от коронавируса.

Источник: Коронавирус инфо