Людям, які перехворіли на штам коронавірусу Омікрон, не рекомендується вживати каву. Цей ранковий напій лікарі радять замінити зеленим чи білим чаєм.

Це пов’язано з тим, что коронавірус знижує рівень АТФ — аденозинтрифосфорної кислоти. Вона важлива для обміну енергії та речовин в організмі.

Згідно з інформацією, кофеїн призводить до зневоднення і, як наслідок, до підвищення згортання крові.

Вживання кави також знижує рівень калію у крові, що негативно впливає на роботу серця і серцево-судинної системи.

Саме тому громадяни, які щойно вилікувалися від Омікрона або ж хворіють і досі, мають відмовитися від кави. Замість неї варто пити чаї, краще зелений чи білий.

Крім того, важливо пам’ятати про вживання достатньої кількості води – її можна пити у чистому вигляді, з додаванням шматочків лимона, апельсина, грейпфрута.

Загалом під час хвороби та після важливо повноцінно харчуватися, це допоможе швидше відновитися. Щоб вберегтися від інфікування, треба вчасно вакцинуватися від коронавірусу.

Джерело: Коронавірус інфо