Що краще пити зранку – каву чи чай? Який напій допоможе збадьоритися та залишатися здоровим?

Загалом, попри поради лікарів, кожен орієнтується на свої вподобання та звички. Проте Факти ICTV вирішили з’ясувати, якому напоєві варто все ж таки надавати перевагу.

Користь кави та чаю

Спочатку варто почати з того, що і кава і чай, зокрема зелений, мають низку корисних властивостей. Вони є чудовими антиоксидантами, позитивно впливають на стан судин, стимулюють роботу головного мозку та вберігають від розвитку діабету ІІ типу.

Щодо кави, то напій на 40% зменшує ризик раку печінки у людей-носіїв вірусу гепатиту С. В окремих людей, які “швидко руйнують кофеїн”, вона знижує розвиток серцево-судинних хвороб. Крім того, люди, що регулярно та помірно споживають каву, мають на 15% нижчу ймовірність передчасної смерті, пишуть у МОЗ.

Чай же містить дубильні речовини, катехини, які зміцнюють еластичність стінок судин, зменшують їхню ламкість, що має важливе значення в профілактиці і лікуванні атеросклерозу. Напій діє заспокійливо під час захворювань серцево-судинної системи, розширяє судини, ліквідовує спазми, сприяє нормальному кровообігу, пишуть фахівці Буковинського державного медичного університету.

Шкода кави та чаю

Якщо говорити про каву, то вона має низку шкідливих властивостей.

– Кава зневоднює організм, тому потрібно пам’ятати, що на кожну чашку каву даємо одну чашку води, – зазначає лікар Галина Похмурська.

Крім того, в окремих людей, чутливих до напою, вона може викликати тахікардію, гіпертензію, біль в серці, тривожність і порушення сну, зазначають у МОЗ.

Також кава може викликати залежність.

Щодо чаю, то він майже не має шкідливих властивостей, крім особистого несприйняття, якщо говорити про якісний напій. Проте на полицях магазинів зазвичай продаються чаї з різноманітними добавками та ароматизаторами, що шкодитиме здоров’ю.

Також чай має більші фарбувальні властивості, що призводить до появи нальоту на зубній емалі.

Що допоможе прокинутись – де більше кофеїну

– У середній філіжанці звареної кави міститься вдвічі більше кофеїну (від 80 до 115 міліграмів), ніж у чашці чаю (40 міліграмів). Але чашка чаю такої самої міцності, як кава, ефективніше підвищує концентрацію мозку, – зазначає нутриціолог Галина Кудревич.

За цим критерієм напої абсолютно рівнозначні.

– Чай завдяки своїм оксидантам захищає від розвитку раку. А кава допомагає вашому сердечку, – додає фахівець.

Саме тому під час вибору між кавою та чаєм варто прислухатися до власного організму – як він реагує на них. Спираючись на власні відчуття, треба обирати напій.

Джерело: МОЗ, БДМУ