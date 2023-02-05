Эксперты в области психологии и поведенческой экономики рассказали журналистам Фактов ICTV, в чем состоит опасность для украинцев привыкания к войне и как этого не допустить.

11 месяцев большой войны. 11 месяцев потерь, ужасов и нервов. Снова ракетные обстрелы или атаки дронами. Но несокрушимые украинцы быстро адаптировались, потому что иначе быть не может.

Сейчас смотрят

— Мне кажется, что это происходит не потому, что украинцы, а потому что это черта человека — ко всему приспосабливать, — говорит директор Института поведенческих исследований Владимир Вахитов.

Но не привыкли ли мы уж слишком к войне? В соцсетях все больше ссор из-за вполне довоенных проблем. И все больше бездумных фото развлечений, заграничных пейзажей или новых покупок.

Какова цель таких публикаций? Ведь среди ваших друзей точно есть те, кто только что уехал из оккупации или ждет сына с фронта. И даже тот, кто сейчас на передовой, где тоже есть интернет.

— Это видят в том числе люди, которые сейчас находятся на нуле. Ваше сообщение мотивирует или демотивирует? Скажу жестче: было бы вам стыдно встретиться с этим человеком лицом к лицу и сказать, смотри какая у меня фоточка, — говорит специалист по этикету и моделированию поведения Анна Чаплыгина.

В обществе все больше недовольных мобилизацией. Но враг не отступил. И его атаки так же надо отбивать. Вариантов у украинцев нет, потому что это война за жизнь. Разве можно устать жить?

— В случае капитуляции сотни тысяч перебьют, просто перережут. Будут выжигать детей огнеметами, миллионы вывезут в Сибирь. Это будут потери несоизмеримые с теми, которые мы несем сейчас. Поэтому усталости быть не может, — отмечает военный эксперт Петр Черник.

По его словам, после 2014 года многие забыли о войне. Уменьшились донаты на армию. Но на этот раз на кону все, забудем мы — напомнит враг.

Поэтому мы быть благодарны за защиту и преданно помогать — каждый на своем месте. Кто волонтерством, кто честным трудом. Помощь армии должна стать для нас правилом и инвестицией в победу, инвестицией в жизнь.

— Те, кто ощущают себя гражданами Украины, могут думать, что это определенная часть долга, который они выплачивают государству за свою защиту, — говорит Владимир Вахитов.

Устали от страха и ненависти? Это понятные ощущения. Конвертируйте в помощь. Мы умеем, когда захотим, моментально собрать на байрактар, спутник для армии или помощь пострадавшим в Днепре, когда за несколько дней собрали 100 млн гривен.

Мы умеем объединиться даже без призыва. Во время одного из блэкаутов соцсети облетело фото девочки, которую на АЗС привезли с ингалятором. И вопрос не в том, что ее привезли, вопрос в том, что за два дня украинцы собрали деньги на генератор для ребенка.

Мы можем очень многое, если вместе и верим в себя. Мы всколыхнули своим сопротивлением целый мир, поэтому не время уставать и останавливаться. Самое время собрать волю в кулак и помочь нашим ребятам гнать варваров с нашей родной земли.