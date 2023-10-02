Эксперты рассказали, что некоторые продукты содержат никотин, который может помочь избавиться от зависимости.

Исследования показывают, что самая большая угроза здоровью, связанная с потреблением табака, заключается не в никотине, а в сотнях химикатов, содержащихся в нем.

Сам никотин может оказывать серьезное влияние на мозг, сужать кровеносные сосуды, повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

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Мозг привыкает к воздействию никотина, это является одной из основных причин, почему трудно избавиться от этой зависимости.

Независимо от того, курите ли вы сигареты или любые другие источники никотина, влияние одинаково.

Одними из самых популярных методов для отказа от курения являются патчи и резинки, которые содержат никотин в меньших дозах, по такому же принципу действуют некоторые продукты.

Никотин является природным алкалоидом и стимулятором, который содержится в растениях пасленовых, к которым относятся не только табак, но и такие продукты баклажаны, помидоры и даже чай.

Хотя содержание никотина в этих продуктах чрезвычайно низкое (измеряются в микрограммах), исследования показали, что их потребление может способствовать отказу от курения.

Исследование, опубликованное в журнале Исследование никотина и табака, проведенное с участием 1000 курильщиков, показало, что те, кто потреблял больше фруктов и овощей, имели втрое больше шансов не курить в течение 30 дней, чем те, кто ел меньше.

Баклажаны содержат около 100 мкг никотина на каждый грамм, но вам нужно будет съесть чрезвычайно большое количество баклажанов, чтобы почувствовать такое же воздействие, как от сигареты.

Картофель содержит примерно 15 мкг/грамм никотина, и эта концентрация может увеличиваться при обработке.

Цветная капуста, несмотря на отсутствие отношений к семейству пасленовых, содержит около 16,8 мкг/грамм никотина.

Зеленый перец содержит от 7,7 до 9,2 мкг/грамм никотина.

Обычные помидоры имеют примерно 7,1 мкг/грамм никотина.

Чай, может содержать никотин в концентрациях от 100 до 285 мкг/грамм.

Исследование также показало, что потребление мясных продуктов, кофе и алкоголя может повысить желание курить сигареты.