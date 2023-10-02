Експерти розповіли, що деякі продукти містять нікотин, який може допомогти позбутися залежності.

Дослідження показують, що найбільша загроза здоров’ю, пов’язана із споживанням тютюну, полягає не в нікотині, а в сотнях хімікатів, що містяться в ньому.

Сам нікотин може мати серйозний вплив на мозок, звужувати кровоносні судини, підвищувати артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень.

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Мозок звикає до впливу нікотину, це є однією з основних причин, чому важко позбутися цієї залежності.

Незалежно від того, чи ви курите сигарети чи будь-які інші джерела нікотину, вплив однаковий.

Одними з найпопулярніших методів для відмови від паління є патчі та гумки, які містять нікотин у менших дозах, за таким же принципом діють деякі продукти.

Нікотин є природним алкалоїдом і стимулятором, який міститься в рослинах пасльонових, до яких відносяться не тільки тютюн, а й такі продукти баклажани, помідори і навіть чай.

Хоча вміст нікотину в цих продуктах надзвичайно низький (вимірюються в мікрограмах), дослідження показали, що їх споживання може сприяти відмові від куріння.

Дослідження, опубліковане в журналі Дослідження нікотину та тютюну, проведене з участю 1000 курців, виявило, що ті, хто споживав більше фруктів і овочів, мали втричі більше шансів не курити протягом 30 днів, ніж ті, хто їв менше.

Баклажани містять близько 100 мкг нікотину на кожен грам, але вам потрібно буде з’їсти надзвичайно велику кількість баклажанів, щоб відчути такий же вплив, як від сигарети.

Картопля містить приблизно 15 мкг/грам нікотину, і ця концентрація може збільшуватися при обробці.

Цвітна капуста, незважаючи на відсутність відносин до родини пасльонових, містить близько 16,8 мкг/грам нікотину.

Зелений перець містить від 7,7 до 9,2 мкг/грам нікотину.

Звичайні помідори мають приблизно 7,1 мкг/грам нікотину.

Чай, може містити нікотин у концентраціях від 100 до 285 мкг/грам.

Дослідження також показало, що споживання м’ясних продуктів, кави і алкоголю може підвищити бажання курити сигарети.