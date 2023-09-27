За останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), тютюнова індустрія активно сприяє зростанню вживання електронних сигарет серед дітей та підлітків.

Згідно з даними ВООЗ дев’ять із 10 курців почали палити до 18 років, а деякі навіть до 11 років.

Заява ВООЗ наголошує на тому, що школи мають ключову роль у боротьбі з цією серйозною проблемою.

Зараз дивляться

– Враховуючи, що діти проводять майже третину свого часу в школі, і більша частина тиску з боку однолітків, з яким вони стикаються, відбувається в цьому навчальному середовищі, школи відіграють ключову роль, – підкреслили у ВООЗ.

Нещодавні дослідження також показали, що не зважаючи на те, що куріння серед європейських підлітків зменшується, зростає кількість нових тютюнових та нікотинових виробів.

Агентство ООН зазначило, що ці продукти стали доступнішими для молоді через продаж одноразових та електронних сигарет, на яких зазвичай відсутні попередження про шкоду для здоров’я.

– Якщо ми не застосуємо термінових заходів зараз, ми ризикуємо побачити наступне покоління споживачів тютюну та нікотину, завербованих через неетичні практики тютюнової промисловості, – сказав д-р Ганс Генрі Клюге, регіональний директор Європейського регіону ВООЗ.

Щоб протистояти цій загрозі, ВООЗ випустила дві нові публікації, спеціально присвячені запобіганню вживанню тютюну та нікотину серед дітей у школах.

Цю ініціативу також підтримують регулятори у Сполучених Штатах, які в минулому місяці закликали компанії припинити продаж нелегальних електронних сигарет, які привертають увагу молоді.

Директор ВООЗ зазначив, що незалежно від того, сидячи в класі, граючи в ігри надворі чи чекаючи на зупинці шкільного автобуса, потрібно захистити молодих людей від смертельного пасивного куріння та токсичних викидів електронних сигарет, а також від реклами цих продуктів.

Зазначається, що школи мають бути безпечними місцями для молодих людей, де вони не піддаються впливу нікотинових продуктів або тиску з метою їх використання.

Створення вільного від тютюнового диму та нікотину середовища в школах має фундаментальне значення для запобігання куріння серед молоді.

ВООЗ рекомендує впровадження всешкільного підходу до боротьби з цією проблемою, в якому братимуть участь вчителі, персонал, учні та батьки.

Виступаючи перед журналістами в Женеві, медичний працівник ВООЗ доктор Керстін Шотте попередила, що тютюн вбиває вісім млн людей щороку.

Тим часом 1,3 млн людей, які помирають від тютюнового диму, самі навіть не вживають продукт, а вдихають пасивний дим.

За даними ВООЗ, половина дітей у світі дихають повітрям, забрудненим тютюном. Це призводить до смерті 51 тис. дітей щороку.

Джерело: ООН