На кожній сигареті, яку продають у Канаді, з’являться попередження про шкоду, якої завдає здоров’ю куріння.

Ця урядова ініціатива – перша у світі і є частиною нового набору нормативних актів, спрямованих на поетапне посилення контролю над тютюновою промисловістю протягом наступних двох років.

Як повідомляється, вживання тютюну продовжує вбивати 48 тис. канадців щороку.

За даними уряду, близько 13% канадців вживають тютюн, що обходиться державній системі охорони здоров’я більш ніж у $6 млрд на рік. У 1965 році курили близько половини канадців.

Канада була першою країною у світі, яка ще 2001 року вимагала від виробників сигарет розміщувати графічні попередження на пачках. Пізніше того ж десятиліття була впроваджена заборона на куріння в приміщенні.

Дослідження показують, що періодичне оновлення попереджень з новими зображеннями і текстом є ефективним способом підвищення обізнаності курців про наслідки для здоров’я.

Нові правила, що набувають чинності цього тижня, відомі як Правила зовнішнього вигляду, пакування та маркування тютюнових виробів (TPAPLR), містять схему ротації повідомлень кожні два-три роки, залежно від продукту.

Уряд заявляє, що ці нові правила приводять країну у відповідність до рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну.