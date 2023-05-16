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Експерти пояснили, чим кальян відрізняється від куріння звичайних сигарет

16 Травня 2023, 12:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
кальян куріння
Джерело: Depositphotos

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) пояснили, чим кальян відрізняється від куріння звичайних сигарет.

– Сесія куріння кальяну завдає такої ж шкоди, як і сто викурених сигарет. Курець кальяну вдихає в 30-40 разів більше диму, ніж курець сигарети, – розповіли у ВООЗ.

Кальян – це тютюновий виріб, що містить нікотин. Тому тривале вживання кальяну безпосередньо пов’язане з нікотиновою залежністю, що може стати причиною вживання кількох тютюнових виробів одночасно.

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За словами експертів, смачно-ароматичні суміші для кальяну покликані полегшити вдихання більшої кількості диму.

У МОЗ України між тим нагадали, що куріння кальяну в приміщенні – найпоширеніше порушення антитютюнового закону.

Джерело
МОЗ
Теги
ВООЗ кальян Куріння
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