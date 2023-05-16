Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили, чем кальян отличается от курения обычных сигарет.

— Сессия курения кальяна наносит такой же ущерб, как и сто выкуренных сигарет. Курильщик кальяна вдыхает в 30-40 раз больше дыма, чем курильщик сигареты, — рассказали в ВОЗ.

Кальян – это табачное изделие, содержащее никотин. Поэтому длительное употребление кальяна напрямую связано с никотиновой зависимостью, что может стать причиной употребления нескольких табачных изделий одновременно.

По словам экспертов, вкусно-ароматические смеси для кальяна призваны облегчить вдыхание большего количества дыма.

В Минздраве Украины между тем напомнили, что курение кальяна в помещении — самое распространенное нарушение антитабачного закона.