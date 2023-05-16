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Эксперты объяснили, чем кальян отличается от курения обычных сигарет

16 мая 2023, 12:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
кальян куріння
Источник: Depositphotos

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили, чем кальян отличается от курения обычных сигарет.

— Сессия курения кальяна наносит такой же ущерб, как и сто выкуренных сигарет. Курильщик кальяна вдыхает в 30-40 раз больше дыма, чем курильщик сигареты, — рассказали в ВОЗ.

Кальян – это табачное изделие, содержащее никотин. Поэтому длительное употребление кальяна напрямую связано с никотиновой зависимостью, что может стать причиной употребления нескольких табачных изделий одновременно.

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По словам экспертов, вкусно-ароматические смеси для кальяна призваны облегчить вдыхание большего количества дыма.

В Минздраве Украины между тем напомнили, что курение кальяна в помещении — самое распространенное нарушение антитабачного закона.

Источник
Минздрав
Теги
ВООЗ кальян Курение
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