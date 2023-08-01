Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Борьба с курением: в Канаде предупреждения о вреде для здоровья разместят на каждой сигарете

1 августа 2023, 15:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сигарети
Источник: Pexels

На каждой сигарете, которая продается в Канаде, появятся предупреждения о вреде, который наносит здоровью курение.

Эта правительственная инициатива — первая в мире и является частью нового набора нормативных актов, направленных на поэтапное ужесточение контроля над табачной промышленностью в течение следующих двух лет.

Как сообщается, употребление табака продолжает убивать 48 тыс. канадцев каждый год.

Читайте также:
пити, алкоголь, стаканАлкоголь, курение, ожирение: эксперты определили 10 стран с самыми нездоровыми привычками

По данным правительства, около 13% канадцев употребляют табак, что обходится государственной системе здравоохранения более чем в $6 млрд в год. В 1965 году курили около половины канадцев.

Канада была первой страной в мире, которая еще в 2001 году потребовала от производителей сигарет размещать графические предупреждения на пачках. Позже в том же десятилетии последовал запрет на курение в помещении.

Исследования показывают, что периодическое обновление предупреждений с новыми изображениями и текстом является эффективным способом повышения осведомленности курильщиков о последствиях для здоровья.

Новые правила, вступающие в силу на этой неделе, известные как Правила внешнего вида, упаковки и маркировки табачных изделий (TPAPLR), включают схему ротации сообщений каждые два-три года, в зависимости от продукта.

Правительство заявляет, что эти новые правила приводят страну в соответствие с рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.

Источник
The Guardian
Теги
Канада Курение Вред сигарет
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь