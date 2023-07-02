Эксперты специализированного медицинского ресурса Medical Aid в ходе исследования определили страны с самыми нездоровыми привычками в мире.

Рассматривая такие факторы, как потребление алкоголя, курение табака, уровень ожирения и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), ученые показали, что в первую десятку стран с самыми нездоровыми привычками вошли:

Болгария Латвия Аргентина Соединенные Штаты Литва Хорватия Венгрия Эстония Германия Южная Африка.

Объединив эти баллы с высокими рейтингами по большинству других факторов, Болгария получила общий коэффициент нездорового образа жизни 7,94.

Второй страной с самыми нездоровыми привычками стала Латвия с показателем нездорового образа жизни 7,16. В этой стране зафиксировано самый высокий годовой уровень потребления алкоголя – 12,9 литра на душу населения, а также четвертое место по распространенности курения.

Кроме того, Латвия также заняла девятое место по распространенности венерических заболеваний, что указывает на то, что незащищенный секс является более серьезной проблемой в стране, чем где-либо еще в мире.

Отношение человека к своему здоровью является результатом множества различных факторов: от его индивидуальных предпочтений до среды, в которой он вырос, и культуры, к которой принадлежит, отметили в Medical Aid.

Источник: Express