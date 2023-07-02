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Алкоголь, курение, ожирение: эксперты определили 10 стран с самыми нездоровыми привычками

2 июля 2023, 14:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
пити, алкоголь, стакан
Источник: Pexels

Эксперты специализированного медицинского ресурса Medical Aid в ходе исследования определили страны с самыми нездоровыми привычками в мире.

Рассматривая такие факторы, как потребление алкоголя, курение табака, уровень ожирения и заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), ученые показали, что в первую десятку стран с самыми нездоровыми привычками вошли:

  1. Болгария
  2. Латвия
  3. Аргентина
  4. Соединенные Штаты
  5. Литва
  6. Хорватия
  7. Венгрия
  8. Эстония
  9. Германия
  10. Южная Африка.

Объединив эти баллы с высокими рейтингами по большинству других факторов, Болгария получила общий коэффициент нездорового образа жизни 7,94.

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Второй страной с самыми нездоровыми привычками стала Латвия с показателем нездорового образа жизни 7,16. В этой стране зафиксировано самый высокий годовой уровень потребления алкоголя – 12,9 литра на душу населения, а также четвертое место по распространенности курения.

Кроме того, Латвия также заняла девятое место по распространенности венерических заболеваний, что указывает на то, что незащищенный секс является более серьезной проблемой в стране, чем где-либо еще в мире.

Отношение человека к своему здоровью является результатом множества различных факторов: от его индивидуальных предпочтений до среды, в которой он вырос, и культуры, к которой принадлежит, отметили в Medical Aid.

Источник: Express

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Алкоголь Курение Наукові дослідження Ожиріння Рейтинг
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