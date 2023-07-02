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Алкоголь, куріння, ожиріння: експерти визначили топ-10 країн із найбільш нездоровими звичками

2 Липня 2023, 14:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пити, алкоголь, стакан
Джерело: Pexels

Експерти спеціалізованого медичного ресурсу Medical Aid під час дослідження визначили країни з найбільш нездоровими звичками у світі.

Розглядаючи такі фактори, як споживання алкоголю, паління тютюну, рівень ожиріння і захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), вчені показали, що в першу десятку країн із найнездоровішими звичками увійшли:

1. Болгарія
2. Латвія
3. Аргентина
4. Сполучені Штати
5. Литва
6. Хорватія
7. Угорщина
8. Естонія
9. Німеччина
10. Південна Африка.

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У Болгарії було зафіксовано найвищий рівень куріння: 35,5% населення споживали тютюнові вироби. Крім того, ця балканська країна посіла сьоме місце за середнім річним споживанням алкоголю – 11,2 літра на душу населення.

Об’єднавши ці бали з високими рейтингами за більшістю інших факторів, Болгарія отримала загальний коефіцієнт нездорового способу життя 7,94.

Другою країною з найбільш нездоровими звичками стала Латвія з показником нездорового способу життя 7,16. У цій прибалтійській країні зафіксовано найвище річне споживання алкоголю – 12,9 літра на душу населення, а також четверте місце за поширеністю куріння.

Крім того, Латвія також посіла дев’яте місце за поширеністю венеричних захворювань, що вказує на те, що незахищений секс є серйознішою проблемою в країні, ніж деінде у світі.

Ставлення людини до свого здоров’я є результатом безлічі різних чинників: від її індивідуальних уподобань до середовища, в якому вона виросла, і культури, до якої належить, зазначили в Medical Aid.

Джерело: Express

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