Уже з 1 липня психіатри почали призначати пацієнтам з посттравматичним стресовим розладом MDMA (екстазі) та псилоцибін – препарат на основі галюциногенних грибів, для лікування резистентної депресії. Тобто тоді, коли хвороба не піддається традиційному лікуванню.

Австралія стала першою країною у світі, що легалізувала психоделічну терапію.

Хоча початковий доступ до ліків буде обмеженим і дороговартісним, багато експертів і пацієнтів вітають це як знакову подію.

Проте органи охорони здоров’я закликають до обережності.

Прибічники нового напряму в терапії психічних розладів наводять приклад Маржан Божуа, якій діагностували важку депресію.

– За два місяці я втратила маму, бабусю, улюблену собаку і романтичні стосунки, – згадує Маржан.

Жінка не могла їсти, приймати душ або виходити з дому. За її словами, антидепресанти, що відпускаються за рецептом, не допомогли їй почуватися краще.

Коли пошук альтернативних методів лікування привів її в клініку псилоцибіну в Амстердамі, вона вагалася.

– У мене немає історії вживання наркотиків чи алкоголю. Як консультантка з проблем наркозалежності, я завжди була проти цього, – каже Маржан.

Але саме псилоцибін допоміг їй вилікувати важку депресію. Препарат вона приймала у вигляді чаю і каже, що вперше після трагічних втрат відчула яскраві емоції, потужний зв’язок зі світом.

У цьому немає нічого дивного, адже психоделіки – це клас психоактивних речовин, що змінюють сприйняття і впливають на емоційний стан та багато інших психічних процесів.

Найбільш відомими психоделіками є ЛСД, мескалін, псилоцибін та ДМТ.

– Псилоцибін та MDMA безпечні при використанні під наглядом медичних працівників і в дозах, які були вивчені під час клінічних випробувань, — заявили в Управлінні терапевтичних товарів Австралії.

Інші країни досліджували психоделіки для, так званого, співчутливого використання. У Швейцарії, Канаді та Ізраїлі регуляторні органи ухвалили аналогічні рішення, хоча й не на національному рівні, як в Австралії.

Психоделічні клініки також легально існують у таких країнах, як Ямайка і Коста-Ріка.