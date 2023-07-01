Уже с 1 июля психиатры начали назначать пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством MDMA (экстази) и псилоцибин — препарат на основе галлюциногенных грибов, для лечения резистентной депрессии. То есть тогда, когда болезнь не поддается традиционному лечению.

Австралия стала первой страной в мире, которая легализовала психоделическую терапию.

Хотя начальный доступ к лекарствам будет ограниченным и дорогостоящим, многие эксперты и пациенты приветствуют это как знаковое событие.

Однако органы здравоохранения призвают к осторожности.

Сторонники нового направления в терапии психических расстройств приводят пример Маржан Божуа, которой диагностировали тяжелую депрессию.

— За два месяца я потеряла маму, бабушку, любимую собаку и романтические отношения, — вспоминает Маржан.

Женщина не могла есть, принимать душ или выходить из дома. По ее словам, антидепрессанты, отпускаемые по рецепту, не помогли ей чувствовать себя лучше.

Когда поиск альтернативных методов лечения привел ее в клинику псилоцибина в Амстердаме, она колебалась.

— У меня нет истории употребления наркотиков или алкоголя. Как консультант по проблемам наркозависимости, я всегда была против этого, — говорит Маржан.

Но именно псилоцибин помог ей вылечить тяжелую депрессию. Препарат она принимала в виде чая и говорит, что впервые после трагических потерь почувствовала яркие эмоции, мощную связь с миром.

В этом нет ничего удивительного, ведь психоделики — это класс психоактивных веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и многие психические процессы.

Наиболее известными психоделиками являются ЛСД, мескалин, псилоцибин и ДМТ.

— Псилоцибин и MDMA безопасны при использовании под наблюдением медицинских работников и в дозах, которые были изучены во время клинических испытаний, — заявили в Управлении терапевтических товаров Австралии.

Другие страны исследовали психоделики для, так называемого, сострадательного использования. В Швейцарии, Канаде и Израиле регулирующие органы приняли аналогичные решения, хотя и не на национальном уровне, как в Австралии.

Психоделические клиники также легально существуют в таких странах, как Ямайка и Коста-Рика.