Ученые Лундского университета в Швеции помогли украинским микробиологам изучить бактериальную резистентность среди раненых на войне пациентов.

Результаты показывают, что многие украинцы были поражены бактериями, которые проявляли чрезвычайно высокий уровень устойчивости к антибиотикам.

— Я был свидетелем множества ситуаций, связанных с бактериями. Однако должен признать, что никогда раньше не сталкивался с такими устойчивыми бактериями, — говорит профессор клинической микробиологии Кристиан Рисбек.

Он рассказал, что когда с ним связался микробиолог из Винницкого университета Александр Назарчук, не было никаких сомнений в том, что он сможет помочь.

Помимо всех человеческих страданий, вызванных войной в Украине, идет еще одна битва — невидимая борьба с резистентными бактериями.

Это стало очевидным, когда Кристиан Рисбек и его коллеги проанализировали пробы украинских пациентов с тяжелыми ранениями, многие из которых имели ожоги.

По словам ученых, пациенты заразились в больнице, в первую очередь из-за переполненных палат и разрушенной инфраструктуры.

Образцы были взяты у 133 взрослых, получивших ранения, и восьми младенцев с диагнозом пневмония, которые были госпитализированы в три разные больницы в Украине.

Исследователи заметили, что некоторые из грамотрицательных бактерий проявляют устойчивость к противомикробным препаратам широкого спектра действия, включая недавно разработанные антибиотики.

— Более того, почти 10% образцов содержали бактерии, демонстрирующие устойчивость даже к нашему последнему антибиотику колистину, — отметил клинический микробиолог.

По его словам, ученым уже приходилось сталкиваться с подобными случаями в Индии и Китае, но ничто не сравнится со степенью устойчивости, наблюдаемой в этом исследовании. Целых шесть процентов всех образцов содержали бактерии, устойчивые ко всем антибиотикам, отмечает Кристиан Рисбек.

По словам профессора, Украине крайне важно помочь в решении этой ситуации. Поскольку существует очевидный риск дальнейшего распространения резистентных бактерий по всему европейскому региону.