Ученые Лундского университета в Швеции помогли украинским микробиологам изучить бактериальную резистентность среди раненых на войне пациентов.
Результаты показывают, что многие украинцы были поражены бактериями, которые проявляли чрезвычайно высокий уровень устойчивости к антибиотикам.
— Я был свидетелем множества ситуаций, связанных с бактериями. Однако должен признать, что никогда раньше не сталкивался с такими устойчивыми бактериями, — говорит профессор клинической микробиологии Кристиан Рисбек.
Он рассказал, что когда с ним связался микробиолог из Винницкого университета Александр Назарчук, не было никаких сомнений в том, что он сможет помочь.
Помимо всех человеческих страданий, вызванных войной в Украине, идет еще одна битва — невидимая борьба с резистентными бактериями.
Это стало очевидным, когда Кристиан Рисбек и его коллеги проанализировали пробы украинских пациентов с тяжелыми ранениями, многие из которых имели ожоги.
По словам ученых, пациенты заразились в больнице, в первую очередь из-за переполненных палат и разрушенной инфраструктуры.
Образцы были взяты у 133 взрослых, получивших ранения, и восьми младенцев с диагнозом пневмония, которые были госпитализированы в три разные больницы в Украине.
Исследователи заметили, что некоторые из грамотрицательных бактерий проявляют устойчивость к противомикробным препаратам широкого спектра действия, включая недавно разработанные антибиотики.
— Более того, почти 10% образцов содержали бактерии, демонстрирующие устойчивость даже к нашему последнему антибиотику колистину, — отметил клинический микробиолог.
По его словам, ученым уже приходилось сталкиваться с подобными случаями в Индии и Китае, но ничто не сравнится со степенью устойчивости, наблюдаемой в этом исследовании. Целых шесть процентов всех образцов содержали бактерии, устойчивые ко всем антибиотикам, отмечает Кристиан Рисбек.
По словам профессора, Украине крайне важно помочь в решении этой ситуации. Поскольку существует очевидный риск дальнейшего распространения резистентных бактерий по всему европейскому региону.