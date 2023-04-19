Немецкие врачи бьют тревогу: инфекции, вызванные супербактериями, затрудняют лечение наших раненых.

Супербактерии, обнаруженные в ранах бойцов, устойчивы к большинству лекарств.

Это стало настоящим вызовом для лечащих врачей украинских раненых, которых доставляют в клиники Германии.

Супербактерии, так называют бактерии, устойчивые к самым современным антибиотикам, стали в Украине настоящей проблемой здравоохранения еще до начала вооруженного вторжения России.

Похоже, война только усугубила ситуацию.

— Сочетание сложных, ужасных ранений и супербактериальных инфекций создало самую сложную ситуацию, с которой я сталкивался за свои 25 лет работы врачом, — сказал инфекционист больницы Андрей Трампуз.

Новое исследование немецких ученых-медиков показало, что из 47 раненых пациентов, эвакуированных из Украины на лечение в берлинскую университетскую клинику Шарите в прошлом году, 14 были заражены бактериями с множественной лекарственной устойчивостью.

Среди 14 пациентов было трое детей и один военнослужащий. Шестеро из них получили огнестрельные ранения, а остальные восемь пострадали от взрывов бомб или гранат.

Источник: Sky News