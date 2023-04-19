Німецькі лікарі б’ють на сполох: інфекції, спричинені супербактеріями, затруднюють лікування наших поранених.

Супербактерії, що їх виявляють в ранах бійців, стійкі до більшості ліків.

Це стало справжнім викликом для лікарів, що опікуються пораненими, яких доправляють до клінік Німеччини.

Зараз дивляться

Супербактерії – так називають бактерії, стійкі до найсучасніших антибіотиків, – стали в Україні справжньою проблемою охорони здоров’я ще до початку збройного вторгнення Росії. Схоже, війна лише погіршила ситуацію.

– Поєднання складних, жахливих поранень і супербактеріальних інфекцій створило найскладнішу ситуацію, з якою я стикався за свої 25 років роботи лікарем, – сказав інфекціоніст лікарні Андрій Трампуз.

Нове дослідження німецьких учених-медиків показало, що з 47 поранених пацієнтів, евакуйованих з України на лікування до берлінської університетської клініки Шаріте минулого року, 14 були заражені бактеріями з множинною лікарською стійкістю.

Серед 14 пацієнтів було троє дітей та один військовослужбовець. Шестеро з них отримали вогнепальні поранення, а решта вісім постраждали від вибухів бомб або гранат.

Джерело: Sky News