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Важкопоранені на ШВЛ: спецавтобус доправляє бійців на лікування

14 Січня 2023, 14:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
автобус

У Львові спеціальний автобус Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що обладнаний як палата інтенсивної терапії, не припиняє надавати допомогу постраждалим від війни українцям.

емк Львів

У вівторок, 10 січня, ця реанімація на колесах транспортувала до Чернівців двох важкопоранених військових. Всю дорогу, яка тривала п’ять годин, пацієнти перебували на ШВЛ під наглядом медиків підрозділу Медицини катастроф служби екстреної медичної допомоги.

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Зазначимо, що цього року Львівським центром ЕМК перевезено на лікування за кордон 78 важкопоранених українців.

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Автобус екстреної медичної допомоги – це спеціальний транспорт, який дозволяє перевозити важких хворих на далекі відстані, підтримуючи реанімаційні заходи протягом двох діб під час транспортування до 2 тис. км.

Україна отримала перший автобус від Норвегії як гуманітарну допомогу у співпраці з WHO Regional Office for Europe. Ще чотири в дорозі.

Джерело: Львівський обласний центр ЕМК

Фото:Львівський обласний центр ЕМК

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Війна в Україні
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