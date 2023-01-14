У Львові спеціальний автобус Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що обладнаний як палата інтенсивної терапії, не припиняє надавати допомогу постраждалим від війни українцям.

У вівторок, 10 січня, ця реанімація на колесах транспортувала до Чернівців двох важкопоранених військових. Всю дорогу, яка тривала п’ять годин, пацієнти перебували на ШВЛ під наглядом медиків підрозділу Медицини катастроф служби екстреної медичної допомоги.

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Зазначимо, що цього року Львівським центром ЕМК перевезено на лікування за кордон 78 важкопоранених українців.

Автобус екстреної медичної допомоги – це спеціальний транспорт, який дозволяє перевозити важких хворих на далекі відстані, підтримуючи реанімаційні заходи протягом двох діб під час транспортування до 2 тис. км.

Україна отримала перший автобус від Норвегії як гуманітарну допомогу у співпраці з WHO Regional Office for Europe. Ще чотири в дорозі.

Джерело: Львівський обласний центр ЕМК

Фото:Львівський обласний центр ЕМК