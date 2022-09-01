Перший в Україні реанімаційний автобус евакуював на лікування за кордон пацієнтів з львівських медзакладів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Першого медичного об’єднання Львова.

– Це спеціальний транспорт, який дозволяє перевозити важких хворих на далекі відстані, підтримуючи реанімаційні заходи протягом двох діб при транспортуванні до 2000 км, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна отримала перший автобус від Норвегії як гуманітарну допомогу у співпраці з WHO Regional Office for Europe. Ще чотири в дорозі.

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На подальше лікування, протезування та реабілітацію поїхали 24 українці, більшість з яких отримали важкі мінно-вибухові травми в результаті повномасштабної війни з РФ. Наймолодшому пацієнту 14 років, найстаршому – 61 рік.

Такі евакуації відбуваються завдяки неймовірній команді, до складу якої входять представники МОЗ, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, гуманітарної організації Лікарі без кордонів.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова