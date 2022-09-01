Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Еще четыре таких в пути: Норвегия передала Украине первый реанимационный автобус

1 сентября 2022, 16:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
автобус реанімація

Первый в Украине реанимационный автобус эвакуировал на лечение за границу пациентов из львовских медучреждений. Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медицинского объединения Львова.

— Это специальный транспорт, который позволяет перевозить тяжелых больных на дальние расстояния, поддерживая реанимационные мероприятия в течение двух суток при транспортировке до 2000 км, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина получила первый автобус от Норвегии как гуманитарную помощь в сотрудничестве с WHO Regional Office for Europe. Еще четыре в пути.

Читайте также:
медикиРеанимировали почти час: медики Львова спасли женщину после внезапной остановки сердца

Сейчас смотрят

На дальнейшее лечение, протезирование и реабилитацию поехали 24 украинца, большинство из которые получили тяжелые минно-взрывные травмы в результате полномасштабной войны с РФ. Самому младшему пациенту 14 лет, самому старшему — 61 год.

Такие эвакуации происходят благодаря невероятной команде, в состав которой входят представители Минздрава, Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, гуманитарной организации Врачи без границ.

Источник: Первое медобъединение Львова

Теги
Автобус Війна в Україні Евакуація лікування Медики
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь