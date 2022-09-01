Первый в Украине реанимационный автобус эвакуировал на лечение за границу пациентов из львовских медучреждений. Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Первого медицинского объединения Львова.

— Это специальный транспорт, который позволяет перевозить тяжелых больных на дальние расстояния, поддерживая реанимационные мероприятия в течение двух суток при транспортировке до 2000 км, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина получила первый автобус от Норвегии как гуманитарную помощь в сотрудничестве с WHO Regional Office for Europe. Еще четыре в пути.

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На дальнейшее лечение, протезирование и реабилитацию поехали 24 украинца, большинство из которые получили тяжелые минно-взрывные травмы в результате полномасштабной войны с РФ. Самому младшему пациенту 14 лет, самому старшему — 61 год.

Такие эвакуации происходят благодаря невероятной команде, в состав которой входят представители Минздрава, Львовского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, гуманитарной организации Врачи без границ.

Источник: Первое медобъединение Львова