Во Львове специальный автобус Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, оборудованный как палата интенсивной терапии, не перестает оказывать помощь пострадавшим от войны украинцам.

Во вторник, 10 января, эта реанимация на колесах транспортировала в Черновцы двух тяжелораненых военных. Всю дорогу, длившуюся пять часов, пациенты находились на ИВЛ под наблюдением медиков подразделения Медицины катастроф службы экстренной медицинской помощи.

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Отметим, что в этом году Львовским центром ЭМК перевезено на лечение за границу 78 тяжелораненых украинцев.

Автобус экстренной медицинской помощи – это специальный транспорт, позволяющий перевозить тяжелых больных на дальние расстояния, поддерживая реанимационные мероприятия в течение двух суток при транспортировке до 2 тыс. км.

Украина получила первый автобус от Норвегии как гуманитарную помощь в сотрудничестве с WHO Regional Office for Europe. Еще четыре в пути.

Источник: Львовский областной центр ЭМК

Фото: Львовский областной центр ЭМК