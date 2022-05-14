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В Харьковскую область из Германии приехал реанимационный автобус, в котором можно делать операции

14 мая 2022, 17:55
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV
автобус-реанимобиль

Черкасские волонтеры получили запрос от харьковского военного госпиталя на медицинский автотранспорт.

Бросились искать, в частности, и среди иностранных партнеров.

Откликнулись немцы. В сотрудничестве с Красным Крестом они помогли получить целый медицинский автобус.

В Германии это была больница на колесах, которая ездила к старикам. Во время пандемии коронавируса это был мобильный прививочный пункт.

В настоящее время немецкие специалисты переоборудовали его под реанимобиль. Он теперь будет спасать раненых по дороге в больницу.

автобус-реанимобиль

Здесь есть, где развернуть операционную, автобус оборудован необходимыми для этого аппаратами, в частности УЗИ, для искусственной вентиляции легких.

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Кроме того, небезразличные немецкие граждане также передали два десятитонных буса медикаментов, продуктов и средств гигиены.

В обычном одесском гараже грузовые бусы превращаются в автомобили для эвакуации раненых. Один из инициаторов этого проекта Дмитрий Евротинский рассказал, что идея возникла после просмотра новостей, где он услышал, что для эвакуации раненых не хватает спецтранспорта. Вместе с единомышленниками, помогающими с закупкой транспорта в Европе, они подготовили уже три эвакоавтобуса.

Фото: Ирина Цимбал

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Війна в Україні
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