У звичайному одеському гаражі кипить робота. Тут вантажні буси перетворюються на автомобілі для евакуації поранених.

Один з авторів цього проєкту Дмитро Євротинський розповідає, що ідея виникла після перегляду новин. Там він почув, що для евакуації поранених не вистачає спецтранспорту. Знайшов однодумців, які допомагають із закупівлею транспорту в Європі.

До перевтілення бусів у медичні авто приєдналися і автомеханіки. Сам Дмитро за фахом лікар-стоматолог. Тому перед тим, як стати до роботи, ретельно вивчив медичне обладнання таких машин.

– Ми зустрілися з медиками, які евакуюють поранених з передової, подивилися їхні автомобілі й постаралися втілити ідею, як у цих машинах, – каже волонтер.

У салоні встановлюють по чотири ліжка. Поруч – кріплення і штативи для медичного обладнання. Плюс спеціальні рейки під носилки, які може закидати одна людина.

Медичні евакуаційні буси ретельно перевіряють на справність ходової частини і двигуна. Також механіки беруть на себе відповідальність за технічний стан під час всього терміну експлуатації.

За словами волонтера Тимура Шаповалова, їхня команда ставить на чільне місце саме технічний стан машини.

Кошти на закупівлю автомобілів перераховують благодійники. Механіки СТО за свою роботу не беруть ані копійки. З цього гаража на передову вже виїхали три евакуаційні швидкі.

Джерело: Об’єднаний ефір українських телеканалів