В обычном одесском гараже кипит работа. Здесь грузовые бусы превращаются в автомобили для эвакуации раненых.

Один из авторов этого проекта Дмитрий Евротинский рассказывает, что идея возникла после просмотра новостей. Там он услышал, что для эвакуации раненых не хватает спецтранспорта. Нашел единомышленников, которые помогают с закупкой транспорта в Европе.

К перевоплощению бусов в медицинские авто присоединились и автомеханики. Сам Дмитрий по специальности врач-стоматолог. Поэтому перед тем, как приступать к работе, тщательно изучил медицинское оборудование таких машин.

— Мы встретились с медиками, которые эвакуируют раненных с передовой, посмотрели их автомобили и постарались воплотить идею как в этих машинах, — говорит волонтер.

В салоне устанавливают по четыре кровати. Рядом — крепления и штативы для медицинского оборудования. Плюс специальные рельсы под носилки, которые может закидывать один человек.

Медицинские эвакуационные бусы тщательно проверяют на исправность ходовой части и двигателя. Также механики берут на себя ответственность за техническое состояние во время всего срока эксплуатации.

По словам волонтера Тимура Шаповалова, их команда ставит во главу угла именно техническое состояние машины.

Средства на закупку автомобилей перечисляют благотворители. Механики СТО за свою работу не берут ни копейки. Из этого гаража на передовую уже выехали три эвакуационные скорые.

Источник: Объединенный эфир украинских телеканалов