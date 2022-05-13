Семья психиатров из Харькова теперь помогает пережить ужас войны переселенцам в Виннице. Именно здесь остановились молодые супруги и начали консультировать в режиме онлайн пациентов.

Илья и Ольга Чепелевы уверены, что работа и загруженность лучшее лекарство от стресса. Их самый важный совет — как можно меньше смотреть и читать о войне. Конечно, следует быть в курсе событий, но брать информацию только из проверенных источников. Главное быть в коллективе, рядом с людьми – это помогает преодолеть страх.

Что такое тревога и страх, врач-психиатр Илья Чепелев прочувствовал на себе. Только в марте он решился вывезти семью из Харькова, который с первых дней войны был под постоянными обстрелами оккупантов.

— Мы уже по свисту догадывались, что это мины летят, по залпам — что это Грады работают, по двигателям — что это ракета или истребитель, — вспоминает Илья.

Сегодня в относительно спокойной Виннице вместе с женой взялся за работу. Психиатры убеждают, что именно работа как нельзя лучше помогает людям преодолеть стресс.

Работают с украинцами из Донецкой, Луганской, Запорожской областей, с теми, кому удалось вырваться из Херсонской области. Большинство — с расстройствами адаптации, со стрессовыми расстройствами.

Жена Ильи Ольга говорит, что все, с чем к ним обращаются пациенты, они с мужем пережили сами. Стараются соблюдать правила, которыми делятся с людьми.

После победы планируют обязательно вернуться в родной Харьков. Там — работа в больнице, пациенты, которым нужна поддержка. Потому что постравматичный синдром, по словам медиков, наступает не во время войны, а именно после нее. И чтобы его не допустить, важно уже сейчас оказывать людям профильную помощь.

Источник: Объединенный эфир украинских телеканалов