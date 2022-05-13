Сім’я психіатрів з Харкова тепер допомагає пережити жах війни переселенцям у Вінниці. Саме тут зупинилося молоде подружжя і почало консультувати в режимі онлайн пацієнтів.

Ілля і Ольга Чепелєви впевнені, що робота і завантаженість найкращі ліки від стресу. Їхня найважливіша порада – якомога менше дивитися і читати про війну. Звичайно, слід бути в курсі подій, але брати інформацію тільки з перевірених джерел. Головне бути в колективі, поруч з людьми – це допомагає подолати страх.

Що таке тривога і страх, лікар-психіатр Ілля Чепелєв відчув на собі. Тільки в березні він зважився вивезти сім’ю з Харкова, який з перших днів війни був під постійними обстрілами окупантів.

– Ми вже по свисту здогадувалися, що це міни летять, по залпах – що це Гради працюють, по двигунах – що це ракета або винищувач, – згадує Ілля.

Сьогодні у відносно спокійній Вінниці разом з дружиною взявся за роботу. Психіатри переконують, що саме робота найкраще допомагає людям подолати стрес.

Працюють з українцями з Донецької, Луганської, Запорізької областей, з тими, кому вдалося вирватися з Херсонської області. Більшість – з розладами адаптації, зі стресовими розладами.

Дружина Іллі Ольга каже, що все, з чим до них звертаються пацієнти, вони з чоловіком пережили самі. Намагаються дотримуватися правил, якими діляться з людьми.

Після перемоги планують обов’язково повернутися до рідного Харкова. Там – робота в лікарні, пацієнти, яким потрібна підтримка. Тому що постравматичний синдром, за словами медиків, настає не під час війни, а саме після неї. І щоб його не допустити, важливо вже зараз надавати людям профільну допомогу.

Джерело: Об’єднаний ефір українських телеканалів