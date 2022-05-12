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Апатія, розгубленість, тривожність: як наш мозок реагує на брак води

12 Травня 2022, 12:08
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вода
Джерело: Depositphotos

Згідно з дослідженнями, проведеними в Гарвардській медичній школі, обмеження споживання води призводить до зниження почуття задоволеності, спокою, позитивних емоцій та бадьорості/активності. Ось чому підтримка гідрації важлива, коли ви схильні до тривоги. Це дуже корисно і для вашого здоров’я в цілому.

Про це повідомили фахівці, які викладають свої рекомендації на онлайн-платформі Психологічна підтримка.

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– Здавна відомо, що вода володіє природними заспокійливими властивостями. Тому вживання достатньої кількості води може допомогти вам зняти занепокоєння, – пишуть вони.

І посилаються, на дані Національної академії наук України, згідно з якими жінкам необхідно споживати близько 11,5 склянки (2,7 літра) рідини в день, а чоловікам – 15,5 склянки (3,7 літра).

Загальні рекомендації:

  • вживайте 11 чашок рідини щодня, якщо ви жінка, і 15 чашок, якщо ви чоловік;
  • фрукти та овочі містять рідину, і це теж враховується;
  • ви можете вживати воду і органічні розсипні трав’яні чаї;
  • уникайте пакетованого трав’яного чаю, оскільки він може містити кофеїн;
  • пийте воду або чай протягом дня, замість того, щоб споживати занадто багато за один прийом;
  • щодня пийте чашку ромашкового чаю.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
питна вода, Поради психолога, психічні розлади
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