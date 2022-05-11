У складний для всієї країни час є питання чи проблеми, з якими зіштовхується майже кожен українець. Одна з таких – розгубленість і страх ухвалити будь-яке рішення.
Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу Екси Наталя Єжова пояснила, як подолати це відчуття й повернути впевненість.
– Зараз справді складно щось вирішити. “Якщо рішення неправильне? Якщо я щось втрачу? Якщо те, що я виберу, зашкодить мені та моїй сім’ї”, – ці та багато інших питань крутяться в головах українців. І на них дійсно важко дати відповідь, – говорить Наталя Єжова.
Психолог зібрала дієві поради, що робити для того, щоб побороти проблему та стабілізувати свою психіку.
Рекомендації
- Дайте цьому рішенню “народитися”
Ми всі зараз перебуваємо в умовах стресу. Важливо дати рішенню з’явитися самому, очікуйте цього. Не змушуйте себе й не робіть поспішних кроків, про які потім можете пошкодувати.
- Пофантазуйте про різні шляхи
Проживіть у своїй голові три життя. Уявіть, що буде, якщо зробите так. Потім – якщо зробите інакше. Подумайте так про всі варіанти розвитку подій.
– Якщо важко зробити це у фантазіях, то пропишіть в нотатках. Дайте цій інформації “вистоятися”. День не думайте про неї, не зазирайте у свої записи. А згадайте і проговоріть чи прочитайте вголос через день. Подумайте, що вам найближче, – додає вона.
- Не обіцяйте собі
Не загадуйте на 100%. Зрозумійте, що може бути так, а може й інакше. Не будьте категоричним. Дайте життю можливість підкорегувати все. Коли ви так ставитеся до подій і свого рішення, то це трохи знижує стрес і напруження. Тоді все, що ви хочете, до вас прийде.
- Фокусуйтеся на собі
– Подумайте, які емоції за різних варіантів рішень ви проживатимете. Зараз це важко уявити, але намагайтеся зрозуміти, що ви хочете й можете відчувати. Які емоції сподіваєтеся прожити? Намагайтеся відчути свій стан. Від цього й відштовхуйтеся при прийнятті рішення, – розповідає психолог.
- Думайте про кінцеву мету
Думайте про те, що хочете отримати. Неважливо, якою дорогою, якими способами ви прийдете до бажаного. Головне – чітко розуміти кінцевий результат, ваше бажання. Навіть якщо здається, що це зараз неможливо, все одно мрійте.
Головне – пам’ятайте: хоч яке б рішення ви не ухвалили, воно для вас найбільш правильне. Робіть те, чого справді хочете саме ви! А події навколо сформуються.