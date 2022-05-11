У складний для всієї країни час є питання чи проблеми, з якими зіштовхується майже кожен українець. Одна з таких – розгубленість і страх ухвалити будь-яке рішення.

Психологиня та ведуча реаліті Нового каналу Екси Наталя Єжова пояснила, як подолати це відчуття й повернути впевненість.

– Зараз справді складно щось вирішити. “Якщо рішення неправильне? Якщо я щось втрачу? Якщо те, що я виберу, зашкодить мені та моїй сім’ї”, – ці та багато інших питань крутяться в головах українців. І на них дійсно важко дати відповідь, – говорить Наталя Єжова.

Психолог зібрала дієві поради, що робити для того, щоб побороти проблему та стабілізувати свою психіку.

Рекомендації

Дайте цьому рішенню “народитися”

Ми всі зараз перебуваємо в умовах стресу. Важливо дати рішенню з’явитися самому, очікуйте цього. Не змушуйте себе й не робіть поспішних кроків, про які потім можете пошкодувати.

Пофантазуйте про різні шляхи

Проживіть у своїй голові три життя. Уявіть, що буде, якщо зробите так. Потім – якщо зробите інакше. Подумайте так про всі варіанти розвитку подій.

– Якщо важко зробити це у фантазіях, то пропишіть в нотатках. Дайте цій інформації “вистоятися”. День не думайте про неї, не зазирайте у свої записи. А згадайте і проговоріть чи прочитайте вголос через день. Подумайте, що вам найближче, – додає вона.

Не обіцяйте собі

Не загадуйте на 100%. Зрозумійте, що може бути так, а може й інакше. Не будьте категоричним. Дайте життю можливість підкорегувати все. Коли ви так ставитеся до подій і свого рішення, то це трохи знижує стрес і напруження. Тоді все, що ви хочете, до вас прийде.

Фокусуйтеся на собі

– Подумайте, які емоції за різних варіантів рішень ви проживатимете. Зараз це важко уявити, але намагайтеся зрозуміти, що ви хочете й можете відчувати. Які емоції сподіваєтеся прожити? Намагайтеся відчути свій стан. Від цього й відштовхуйтеся при прийнятті рішення, – розповідає психолог.

Думайте про кінцеву мету

Думайте про те, що хочете отримати. Неважливо, якою дорогою, якими способами ви прийдете до бажаного. Головне – чітко розуміти кінцевий результат, ваше бажання. Навіть якщо здається, що це зараз неможливо, все одно мрійте.

Головне – пам’ятайте: хоч яке б рішення ви не ухвалили, воно для вас найбільш правильне. Робіть те, чого справді хочете саме ви! А події навколо сформуються.