В сложное для всей страны время есть вопросы или проблемы, с которыми сталкивается почти каждый украинец. Одна из таких – растерянность и страх принять любое решение.

Психолог и ведущая реалити Нового канала Эксы Наталья Ежова объяснила, как преодолеть это чувство и вернуть уверенность.

– Сейчас действительно сложно что-нибудь решить. “Если решение неправильное? Если я что-то потеряю? Если то, что я выберу, навредит мне и моей семье”, – эти и многие другие вопросы крутятся в головах украинцев. И на них действительно трудно ответить, — говорит Наталья Ежова.

Психолог собрала действенные советы, что делать для того, чтобы преодолеть проблему и стабилизировать свою психику.

Рекомендации

Дайте этому решению “родиться”

Мы все сейчас находимся в условиях стресса. Важно дать решению “родиться” самому, ждите этого. Не заставляйте себя и не совершайте поспешных шагов, о которых потом можете пожалеть.

Пофантазируйте о разных путях

Проживите в своей голове три жизни. Представьте, что будет, если поступите так. Затем – если поступите иначе. Подумайте так обо всех вариантах развития событий.

– Если трудно сделать это в фантазиях, то пропишите в заметках. Дайте этой информации “выстояться”. День не думайте о ней, не заглядывайте в свои записи. А вспомните и проговорите или прочтите вслух через день. Подумайте, что вам ближе, – добавляет она.

Не обещайте себе

Не загадывайте на 100%. Поймите, что может быть так, а может быть и иначе. Не будьте категоричны. Дайте жизни возможность подкорректировать все. Если вы так относитесь к событиям и своему решению, то это немного снижает стресс и напряжение. Тогда все, что вы хотите, придет к вам.

Фокусируйтесь на себе

— Подумайте, какие эмоции при разных вариантах решений вы будете проживать. Сейчас это сложно представить, но старайтесь понять, что вы хотите и можете чувствовать. Какие эмоции надеетесь прожить? Старайтесь почувствовать свое состояние. От этого и отталкивайтесь при принятии решения, – рассказывает психолог.

Думайте о конечной цели

Думайте о том, что вы хотите получить. Неважно, каким путем, какими способами вы придете к желаемому. Главное – четко понимать конечный результат, ваше желание. Даже если кажется, что это сейчас невозможно, все равно мечтайте.

Главное – помните: какое бы решение вы ни приняли, оно для вас наиболее правильное. Делайте то, чего действительно хотите именно вы! А события вокруг сформируются.