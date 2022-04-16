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Психология

Топ-30 советов, которые помогут улучшить жизнь без значительных усилий

16 апреля 2022, 14:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
спорт під час місячних
Источник: Pexels

Из-за войны в Украине многие могут чувствовать напряжение. Их могут не радовать обычные вещи.

Журналисты The Guardian озвучили рекомендации, которые помогут сделать жизнь лучше без значительных усилий.

Что поможет улучшить жизнь?

  1. Делайте упражнения в понедельник вечером, ведь в это время ничего интересного не происходит.
  2. Думаете о покупке? Подождите 72 часа, прежде чем купить вещь.
  3. Принесите фрукты на работу. Принесите фрукты в постель!
  4. У всех есть эмоциональное “слепое” пятно. Определите и запомните его.
  5. Держите кормушку для птиц возле окна, в идеале — на кухне. Это скоротает время, когда вы будете мыть посуду.
  6. Сделайте правильное освещение. Но выключайте свет, когда выходите из комнаты.
  7. Чувствуете вялость на работе? Попробуйте технику помидора: 25 минут работы, пятиминутный перерыв и повтор.
  8. Сохраняйте детские рисунки и картины. Поместите лучшие в рамки.
  9. Выделяйте 10 минут в день на то, что вам действительно нравится.
  10. Смейтесь бесстыдно над своими шутками.
  11. Если возможно, ходите по лестнице.
  12. Всегда будьте готовы опоздать на поезд.
  13. Ешьте мясо раз в неделю, в идеале — меньше.
  14. Будьте вежливы с грубыми незнакомцами — это обескураживает.
  15. Прикоснитесь к природе: постойте несколько минут на улице босиком, даже когда холодно.
  16. Ходите в местную библиотеку.
  17. Отправляйтесь на прогулку без телефона.
  18. Делайте упражнения по утрам. А, может, и вечером.
  19. Спите с телефоном в другой комнате и купите будильник.
  20. Попробуйте принять холодный душ перед горячим.
  21. Читайте стихотворение каждый день.
  22. Снимайте наушники при ходьбе — слушайте мир.
  23. Поздоровайтесь с соседями.
  24. Сделайте что-нибудь с нуля.
  25. Занимайтесь волонтерством.
  26. Пойте.
  27. Поблагодарите учителя, изменившего вашу жизнь.
  28. Высыпайтесь.
  29. Делайте комплименты свободно.
  30. Заведите друга из другого поколения.
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Эти советы помогут чувствовать себя немного лучше в таких сложных обстоятельствах, в которых сейчас оказалась Украина.

Источник
The Guardian
Теги
Советы психолога , Психология
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