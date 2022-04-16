Из-за войны в Украине многие могут чувствовать напряжение. Их могут не радовать обычные вещи.
Журналисты The Guardian озвучили рекомендации, которые помогут сделать жизнь лучше без значительных усилий.
Что поможет улучшить жизнь?
- Делайте упражнения в понедельник вечером, ведь в это время ничего интересного не происходит.
- Думаете о покупке? Подождите 72 часа, прежде чем купить вещь.
- Принесите фрукты на работу. Принесите фрукты в постель!
- У всех есть эмоциональное “слепое” пятно. Определите и запомните его.
- Держите кормушку для птиц возле окна, в идеале — на кухне. Это скоротает время, когда вы будете мыть посуду.
- Сделайте правильное освещение. Но выключайте свет, когда выходите из комнаты.
- Чувствуете вялость на работе? Попробуйте технику помидора: 25 минут работы, пятиминутный перерыв и повтор.
- Сохраняйте детские рисунки и картины. Поместите лучшие в рамки.
- Выделяйте 10 минут в день на то, что вам действительно нравится.
- Смейтесь бесстыдно над своими шутками.
- Если возможно, ходите по лестнице.
- Всегда будьте готовы опоздать на поезд.
- Ешьте мясо раз в неделю, в идеале — меньше.
- Будьте вежливы с грубыми незнакомцами — это обескураживает.
- Прикоснитесь к природе: постойте несколько минут на улице босиком, даже когда холодно.
- Ходите в местную библиотеку.
- Отправляйтесь на прогулку без телефона.
- Делайте упражнения по утрам. А, может, и вечером.
- Спите с телефоном в другой комнате и купите будильник.
- Попробуйте принять холодный душ перед горячим.
- Читайте стихотворение каждый день.
- Снимайте наушники при ходьбе — слушайте мир.
- Поздоровайтесь с соседями.
- Сделайте что-нибудь с нуля.
- Занимайтесь волонтерством.
- Пойте.
- Поблагодарите учителя, изменившего вашу жизнь.
- Высыпайтесь.
- Делайте комплименты свободно.
- Заведите друга из другого поколения.
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Эти советы помогут чувствовать себя немного лучше в таких сложных обстоятельствах, в которых сейчас оказалась Украина.