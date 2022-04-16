Из-за войны в Украине многие могут чувствовать напряжение. Их могут не радовать обычные вещи.

Журналисты The Guardian озвучили рекомендации, которые помогут сделать жизнь лучше без значительных усилий.

Что поможет улучшить жизнь?

Делайте упражнения в понедельник вечером, ведь в это время ничего интересного не происходит. Думаете о покупке? Подождите 72 часа, прежде чем купить вещь. Принесите фрукты на работу. Принесите фрукты в постель! У всех есть эмоциональное “слепое” пятно. Определите и запомните его. Держите кормушку для птиц возле окна, в идеале — на кухне. Это скоротает время, когда вы будете мыть посуду. Сделайте правильное освещение. Но выключайте свет, когда выходите из комнаты. Чувствуете вялость на работе? Попробуйте технику помидора: 25 минут работы, пятиминутный перерыв и повтор. Сохраняйте детские рисунки и картины. Поместите лучшие в рамки. Выделяйте 10 минут в день на то, что вам действительно нравится. Смейтесь бесстыдно над своими шутками. Если возможно, ходите по лестнице. Всегда будьте готовы опоздать на поезд. Ешьте мясо раз в неделю, в идеале — меньше. Будьте вежливы с грубыми незнакомцами — это обескураживает. Прикоснитесь к природе: постойте несколько минут на улице босиком, даже когда холодно. Ходите в местную библиотеку. Отправляйтесь на прогулку без телефона. Делайте упражнения по утрам. А, может, и вечером. Спите с телефоном в другой комнате и купите будильник. Попробуйте принять холодный душ перед горячим. Читайте стихотворение каждый день. Снимайте наушники при ходьбе — слушайте мир. Поздоровайтесь с соседями. Сделайте что-нибудь с нуля. Занимайтесь волонтерством. Пойте. Поблагодарите учителя, изменившего вашу жизнь. Высыпайтесь. Делайте комплименты свободно. Заведите друга из другого поколения.

Эти советы помогут чувствовать себя немного лучше в таких сложных обстоятельствах, в которых сейчас оказалась Украина.