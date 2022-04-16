Через війну в Україні багато хто може відчувати напруження. Їх можуть не тішити звичайні речі.
Журналісти The Guardian озвучили рекомендації, які допоможуть зробити життя кращим без значних зусиль.
Що допоможе покращити життя?
- Робіть вправи у понеділок увечері, адже у цей час нічого цікавого не відбувається.
- Думаєте про придбання речі? Зачекайте 72 години, перш ніж зробити це.
- Принесіть фрукти на роботу. Принесіть фрукти у ліжко!
- У всіх є емоційна “сліпа” пляма. Зафіксуйте та запам’ятайте її.
- Тримайте годівницю для птахів біля вікна, в ідеалі – на кухні. Це скоротить час, коли ви митимете посуд.
- Зробіть правильне освітлення. Але вимикайте світло, коли виходите з кімнати.
- Відчуваєте млявість на роботі? Спробуйте техніку помідора: 25 хвилин роботи, п’ятихвилинна перерва і повтор.
- Зберігайте дитячі малюнки та картини. Помістіть найкращі у рамки.
- Виділяйте 10 хвилин на день на те, що вам дійсно подобається.
- Смійтеся безсоромно над своїми жартами.
- Якщо можливо, ходіть сходами.
- Завжди будьте готові запізнитись на потяг.
- Їжте м’ясо раз на тиждень, в ідеалі – менше.
- Будьте ввічливі з грубими незнайомцями – це дивує.
- Доторкніться до природи: побудьте кілька хвилин на вулиці босоніж, навіть коли холодно.
- Ходіть у місцеву бібліотеку.
- Вирушайте на прогулянку без телефону.
- Робіть вправи вранці. А, може, й увечері.
- Спіть з телефоном в іншій кімнаті та придбайте будильник.
- Спробуйте прийняти холодний душ перед гарячим.
- Читайте вірші щодня.
- Знімайте навушники під час ходьби – слухайте світ.
- Привітайте із сусідами.
- Зробіть щось із нуля.
- Займайтеся волонтерством.
- Співайте.
- Подякуйте вчителю, який змінив ваше життя.
- Висипайтеся.
- Робіть компліменти вільно.
- Заведіть одного товариша з іншого покоління.
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Ці поради допоможуть почуватися трохи краще за таких складних обставин, у яких зараз опинилася Україна.