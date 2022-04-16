Через війну в Україні багато хто може відчувати напруження. Їх можуть не тішити звичайні речі.

Журналісти The Guardian озвучили рекомендації, які допоможуть зробити життя кращим без значних зусиль.

Що допоможе покращити життя?

Робіть вправи у понеділок увечері, адже у цей час нічого цікавого не відбувається. Думаєте про придбання речі? Зачекайте 72 години, перш ніж зробити це. Принесіть фрукти на роботу. Принесіть фрукти у ліжко! У всіх є емоційна “сліпа” пляма. Зафіксуйте та запам’ятайте її. Тримайте годівницю для птахів біля вікна, в ідеалі – на кухні. Це скоротить час, коли ви митимете посуд. Зробіть правильне освітлення. Але вимикайте світло, коли виходите з кімнати. Відчуваєте млявість на роботі? Спробуйте техніку помідора: 25 хвилин роботи, п’ятихвилинна перерва і повтор. Зберігайте дитячі малюнки та картини. Помістіть найкращі у рамки. Виділяйте 10 хвилин на день на те, що вам дійсно подобається. Смійтеся безсоромно над своїми жартами. Якщо можливо, ходіть сходами. Завжди будьте готові запізнитись на потяг. Їжте м’ясо раз на тиждень, в ідеалі – менше. Будьте ввічливі з грубими незнайомцями – це дивує. Доторкніться до природи: побудьте кілька хвилин на вулиці босоніж, навіть коли холодно. Ходіть у місцеву бібліотеку. Вирушайте на прогулянку без телефону. Робіть вправи вранці. А, може, й увечері. Спіть з телефоном в іншій кімнаті та придбайте будильник. Спробуйте прийняти холодний душ перед гарячим. Читайте вірші щодня. Знімайте навушники під час ходьби – слухайте світ. Привітайте із сусідами. Зробіть щось із нуля. Займайтеся волонтерством. Співайте. Подякуйте вчителю, який змінив ваше життя. Висипайтеся. Робіть компліменти вільно. Заведіть одного товариша з іншого покоління.

Ці поради допоможуть почуватися трохи краще за таких складних обставин, у яких зараз опинилася Україна.