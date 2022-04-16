Війна впливає кожного українця. Здається, вона ніколи не закінчиться, і немає сенсу жити. Не хочеться нічого робити, а тим паче щось планувати.

Як вийти з цього стану та повернутися до життя, розповіла психолог та ведуча реаліті Екси (Новий канал) Наталя Єжова.

– Безсилля виникає, коли у нас депресія. Здається, що не хочеться жити, не має енергії. Тепер головна мета всіх українців – вижити, жити та передати ДНК нації далі. Це дуже важливо та цінно. Потрібно відповідально ставитися до свого здоров’я. Важливо дбати про себе. Ми ж бережемо не лише себе, а й усю Україну, коли залишаємось живими, – каже Наталя Єжова.

За її словами, важливо виходити зі стану апатії, хоча за нинішніх умов може бути важко.

Як це зробити?

Перший крок – не вимагати від себе чогось грандіозного

Не ставте перед собою такі цілі, які були до війни. Нині це важко робити і фізично, і емоційно. Адже якщо не зможете їх досягти, знову відчуєте безсилля.

– Ви потрапите до замкненого кола. Безсилля наростатиме, і знову настане апатія. Тому потрібно ставити мікроцілі та радіти їхньому виконанню. Почати можна із маленького. Наприклад, поставити за мету зробити сьогодні 20 присідань. Зробили, похвалили себе. Навіть якщо ви просто застелили ліжко, почистили зуби, розчесалися, одягли чистий одяг – хваліть себе, адже маленькими кроками ви повертаєтеся до життя, – каже Наталя Єжова.

Другий крок – поверніть собі контроль над життям

Але візьміть щось одне, що ви зможете контролювати, додає психолог. Наприклад, я поливаю вазон щодня, я годую кота, контролюю виконання уроків своєю дитиною, я готую їжу. Щось таке варто для себе відзначити, адже ми можемо контролювати деякі речі, але навіть не усвідомлюємо, що робимо це. А треба дати собі зрозуміти, що від вас щось залежить.

Третій крок – не будувати плани надовго

– Плануйте день, щонайбільше – тиждень. На жаль, планувати довге майбутнє ми не можемо, але маємо розписувати денний план. Так, повертаємо собі бажання прожити цей день. Але не забігайте наперед. Намагайтеся жити одним днем ​​та планувати його. Зараз це як ніколи на часі, – зазначає фахівець.

Четвертий крок – дякуйте

Щодня треба дякувати за прожитий день.

– Я не знаю, коли закінчиться війна, але сьогодні я тут, я є і жива. Фокус на сьогодні. Я забираю свої думки з минулого, з майбутнього та повертаю в сьогодення. Нам усім важливо бути тут і зараз, зберігати життя та нагадувати собі, що ми живі. Проживаючи кожен день на максимум, ми оживаємо та передаємо бажання жити навколишнім, – радить Наталя Єжова.

П’ятий крок – не залишайтеся надовго на самоті

За можливості зустрічайтеся та спілкуйтеся з іншими людьми. Збирайтеся по троє, четверо, п’ятеро, розмовляйте та діліться своїми думками. Буде своєрідна групова терапія, яку ми проходимо усі, бо горе у нас зараз одне на всіх. І кожен по-своєму його переживає. Хтось щось чи когось втратив, хтось не може зібратися докупи, хтось допомагає іншим – ми по-різному переживаємо війну, але є й спільні думки.

Така терапевтична розмова, коли ви говорите про свої емоції та знаєте про чужих, допоможе пережити їх. Коли ви чуєте плани інших, можете будувати свої. Ми повинні збиратися групами, щоб допомагати один одному вижити.

Виконуючи ці п’ять пунктів, ми зможемо зберегти в собі той вогонь життя, який нам зараз дуже потрібен. Так, крок за кроком, день за днем ми точно прийдемо до перемоги.